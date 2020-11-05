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5 ноября 2°C
Жизнь

На Алтае злые собаки загнали упитанного лосенка в воду

Собаки загнали лосенка в водоем на территории Алтайского заповедника. Малыша спасла госинспектор Светлана Кульбацкая, которая услышала лай и поплыла прогонять собак.

Лосенок в Алтайском заповеднике.
Лосенок в Алтайском заповеднике.
Светлана Кульбацкая

Сотрудница заповедника подплыла на лодке, прогнала собак, и лосенок медленно и осторожно пошел по руслу реки Ойер, пока не скрылся в заповедном лесу.

Собаки могли отбить лосенка от молодой лосихи, предполагает старший научный сотрудник Алтайского заповедника Юрий Калинкин.

Но не исключено, что лосиху добыли браконьеры.

«Но лосенок выглядит упитанным, в нормальном состоянии. Если их разогнали, то наиболее вероятно, что они вскоре объединятся», — говорят в заповеднике.

Также возможно, что в период гона (конец августа, сентябрь) лосихи отгоняют лосят из-за агрессивного поведения самцов по отношению к ним, в это время они чаще всего и прекращают кормить их молоком. Лосята бродят одни, но потом воссоединяются с мамой и держатся до весны вместе.

Лосенок в Алтайском заповеднике.
Лосенок в Алтайском заповеднике.
Светлана Кульбацкая

В Республике Алтай из-за низкой численности лося запрещена любительская и спортивная охота на этих животных.

В августе в Алтайском крае чудом спасли погибавшего маленького лосенка.

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