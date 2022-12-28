28 декабря
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Жизнь

На Алтай после реставрации вернулись ценные книжные издания 18 века

Три тома из коллекции «Редкая книга» вернулись из Москвы в Алтайский краеведческий музей Барнаула.

В Барнаул после реставрационных работ вернулись книжные издания XVIII века
В Барнаул после реставрационных работ вернулись книжные издания XVIII века
Алтайский государственный краеведческий музей

Московская реставрационная мастерская «Феномен» в течение трех месяцев восстанавливала ценные издания из библиотеки Колывано-Воскресенских заводов. Об этом сообщают в пресс-службе музея.

Возможность проведения реставрационных работ появилась в связи с финансовой поддержкой регионального минкульта. Ее размер — 800 тыс. рублей по государственной программе «Культура Алтайского края».

Авторо пособий по горному делу и минералогии — известный специалист 18 века по монетному делу и горному производству Иван Андреевич Шлаттер.

Все части издания «Обстоятельное наставление рудному делу…» 60-х годов 18 столетия хранятся в коллекции музея. Все они нуждались в реставрации.

С книгами провели кропотливую и многоэтапную работу, чтобы устранить загрязнения и пятна. Также реставраторы подклеили разрывы бумаги, восстановили утраченные корешки, покрасили кожу верхней и нижней крышки.

«С книгами сложно работать — не с первого взгляда возможно определить, что с ними на самом деле. Внешне первые два тома выглядели прилично, но потом, когда начали разбирать, оказалось, шитьё нарушено, нитки очень слабые», — рассказывает художник-реставратор реставрационной мастерской, исполнительный директор «Феномен» Ольга Головлева.

По словам заместителя директора по учету и хранению музейных предметов Юлии Абрамовой, издания износились. Они не музейный, а библиотечный экземпляр. С начала 18 века активно использовались специалистами и учениками Горного училища Барнаула.

Работы по реставрации позволили улучшить сохранность коллекции и их экспозиционный внешний вид.

В следующем году они появятся на одной из выставок краеведческого музея, посвященной 200-летнему юбилею.

Ранее стало известно, какие книги пользуются популярностью у россиян.

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