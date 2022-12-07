7 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Какие книги чаще всего пользуются популярностью у россиян

Самой популярной литературой у россиян стали книги по психологии, саморазвитию и детские сказки. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные маркетплейсов Wildberries и Ozon.

Чтение, книги
Чтение, книги
СС0

По психологии самым популярным среди россиян изданием на площадке Wildberries стала книга-медитация о любви и бережном отношении к себе «К себе нежно» Ольги Примаченко.

Внимание читателей завоевал сборник сказок для самых маленьких Корнея Чуковского.

Для взрослых популярностью пользуется роман Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея».

На площадке Ozon большим интересом пользуются книга Джорджа Сэмюэля «Самый богатый человек в Вавилоне» (литература по управлению финансами в виде собрания притч). А также издание Людмилы Петрановской «Тайная опора: привязанность в жизни ребенка».

Среди художественной литературы, вырос спрос на драматургию в семь раз, а на поэзию в шесть.

По данным 2021 года на Wildberries читатели чаще всего покупали книги для детей Шамиля Ахмадуллина и Людмилы Петрановской.

Михаил Лабковский, Эрих Фромм и Михаил Булгаков стали самыми популярным авторами по данным маркетплейсов.

Ранее стало известно, какие книги чаще всего перечитывают россияне.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость