Какие книги чаще всего пользуются популярностью у россиян

Самой популярной литературой у россиян стали книги по психологии, саморазвитию и детские сказки. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные маркетплейсов Wildberries и Ozon.

По психологии самым популярным среди россиян изданием на площадке Wildberries стала книга-медитация о любви и бережном отношении к себе «К себе нежно» Ольги Примаченко.

Внимание читателей завоевал сборник сказок для самых маленьких Корнея Чуковского.

Для взрослых популярностью пользуется роман Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея».

На площадке Ozon большим интересом пользуются книга Джорджа Сэмюэля «Самый богатый человек в Вавилоне» (литература по управлению финансами в виде собрания притч). А также издание Людмилы Петрановской «Тайная опора: привязанность в жизни ребенка».

Среди художественной литературы, вырос спрос на драматургию в семь раз, а на поэзию в шесть.

По данным 2021 года на Wildberries читатели чаще всего покупали книги для детей Шамиля Ахмадуллина и Людмилы Петрановской.

Михаил Лабковский, Эрих Фромм и Михаил Булгаков стали самыми популярным авторами по данным маркетплейсов.

Ранее стало известно, какие книги чаще всего перечитывают россияне.