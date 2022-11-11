Стало известно, какие книги чаще всего перечитывают россияне

84% опрошенных регулярно перечитывают книги. Из отечественной литературы чаще всего возвращаются к роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» — 40%.
На второй позиции — «Евгений Онегин» Александра Пушкина — 16%. Третья строчка — у серии исторических детективов о приключениях Эраста Фандорина Бориса Акунина 15%.
Среди зарубежных книг лидирует «Гарри Поттер» Джоан Роулинг — 37%. После этой серии идет «Шерлок Холмс» Артура Конан Дойла — 26%.
Замыкает тройку лидеров роман «Гордость и предубеждение» Джейн Остин — 23%.
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