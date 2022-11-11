12 ноября
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Жизнь

Стало известно, какие книги чаще всего перечитывают россияне

Чаще всего россияне перечитывают роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний «Литрес» со ссылкой на совместное исследование с онлайн-кинотеатром Premier.

Девушка в ванне читает книгу.
Девушка в ванне читает книгу.
СС0

84% опрошенных регулярно перечитывают книги. Из отечественной литературы чаще всего возвращаются к роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» — 40%.

На второй позиции — «Евгений Онегин» Александра Пушкина — 16%. Третья строчка — у серии исторических детективов о приключениях Эраста Фандорина Бориса Акунина 15%.

Среди зарубежных книг лидирует «Гарри Поттер» Джоан Роулинг — 37%. После этой серии идет «Шерлок Холмс» Артура Конан Дойла — 26%.

Замыкает тройку лидеров роман «Гордость и предубеждение» Джейн Остин — 23%.

Ранее мы собрали ТОП книг для чтения в самые темные времена.

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