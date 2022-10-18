ТОП книг для чтения в темные времена от барнаульцев

О том, как переживать темные времена, кажется, лучше всего описано в сериях книг о Гарри Поттере и «Хоббите». Именно эти книги (и фильмы) многие пересматривают осенью, чтобы вынырнуть из ямы и воссоздать атмосферу уюта и тепла. Мы спросили у барнаульцев, какие еще книги они читают, когда на душе мрак.

Татьяна Иушина:

Посоветую «Убить пересмешника» Харпер Ли. Книга дает возможность посмотреть на мир глазами ребенка. В ней очень много о моральных ценностях, о том, как важно оставаться честным и порядочным человеком даже в тяжелых обстоятельствах. Есть в ней и юмор. В целом впечатления от нее остаются хорошие. Я читала два раза, и оба раза понравилось.

Ника Черникова:

Первое что в голову пришло — это «Гарри Поттер», я люблю. Но это кажется совсем на поверхности. Так что советую еще пять: 1−2. «Выбор» Эдит Эвы Эгер и «Сказать жизни «Да» Виктора Франкла — для меня они примерно об одном.

3. «Лавр» Евгения Водолазкина.

4. «Режиссер сказал: одевайся теплее, тут холодно» Алеси Казанцевой.

5. «Конец света, моя любовь» Аллы Горбуновой.

Денис Борзов:

История края в картинках: чем интересна книга с работами выдающегося барнаульского иллюстратора По сути любая книга вытягивает из ямы, так как во время чтения ты переносишься в другую вселенную. В целом я бы посоветовал околофантастику, какой-нибудь «Солярис» Станислава Лема или «Кошмары аиста Марабу» Ирвина Уэлша. В первой космический мир и поиски живого на других планетах (успешные), а второе — сумасшедший юмор великого автора и высмеивание состояния между жизнью и смертью. А сам я сейчас читаю «Стену» Жана-Поля Сартра. Как раз там есть пара рассказов конкретно о тяжелых периодах.

Ирина Лопухова:

Мне кажется, это такая субъективная штука. Кому-то надо фэнтези читать, чтоб отвлечься. Кому-то что-то сказочно-позитивное. Кому-то, может, наоборот ужасы. Нет универсального рецепта. Если про меня говорить, то в юности в сложные дни я читала Харуки Мураками («Норвежский лес», «Охота на овец» и другие). Он был модным. Позже подсела на разный психологический селф-хэлп (Людмила Петрановская, Линдси Гибсон, Сьюзан Форвард и другие). Бывает, русскую классику перечитываю. Пушкина того же. Как-то читала «Маленькую жизнь» Ханьи Янагихары в тяжелый период, хотя ее считают мрачной. Из душеподъемного есть «Вторая жизнь Уве» Фредрика Бакмана, но я только кино смотрела. Книжка, говорят, тоже огонь. Вообще больше смотрю кино или сериалы в сложные времена, не читаю. Моя личная спасительная история, достающая с самого дна — «Унесенные ветром».

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Иван Алексеев:

У меня сейчас все время в голове крутится, что моя жизнь стала похожа на сюжет романа «Ночь в Лиссабоне» Эриха Марии Ремарка. Но для вдохновения можно почитать «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза. Для меня там главная мысль, что все мы одиноки, а разум — это самое страшное, что можно потерять.

Екатерина Герасимова: