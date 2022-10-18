ТОП книг для чтения в темные времена от барнаульцев

Татьяна Иушина:
Посоветую «Убить пересмешника» Харпер Ли. Книга дает возможность посмотреть на мир глазами ребенка. В ней очень много о моральных ценностях, о том, как важно оставаться честным и порядочным человеком даже в тяжелых обстоятельствах. Есть в ней и юмор.
В целом впечатления от нее остаются хорошие. Я читала два раза, и оба раза понравилось.
Ника Черникова:
Первое что в голову пришло — это «Гарри Поттер», я люблю. Но это кажется совсем на поверхности. Так что советую еще пять:
1−2. «Выбор» Эдит Эвы Эгер и «Сказать жизни «Да» Виктора Франкла — для меня они примерно об одном.
3. «Лавр» Евгения Водолазкина.
4. «Режиссер сказал: одевайся теплее, тут холодно» Алеси Казанцевой.
5. «Конец света, моя любовь» Аллы Горбуновой.
Денис Борзов:
По сути любая книга вытягивает из ямы, так как во время чтения ты переносишься в другую вселенную. В целом я бы посоветовал околофантастику, какой-нибудь «Солярис» Станислава Лема или «Кошмары аиста Марабу» Ирвина Уэлша. В первой космический мир и поиски живого на других планетах (успешные), а второе — сумасшедший юмор великого автора и высмеивание состояния между жизнью и смертью.
А сам я сейчас читаю «Стену» Жана-Поля Сартра. Как раз там есть пара рассказов конкретно о тяжелых периодах.
Ирина Лопухова:
Мне кажется, это такая субъективная штука. Кому-то надо фэнтези читать, чтоб отвлечься. Кому-то что-то сказочно-позитивное. Кому-то, может, наоборот ужасы. Нет универсального рецепта. Если про меня говорить, то в юности в сложные дни я читала Харуки Мураками («Норвежский лес», «Охота на овец» и другие). Он был модным. Позже подсела на разный психологический селф-хэлп (Людмила Петрановская, Линдси Гибсон, Сьюзан Форвард и другие).
Бывает, русскую классику перечитываю. Пушкина того же. Как-то читала «Маленькую жизнь» Ханьи Янагихары в тяжелый период, хотя ее считают мрачной. Из душеподъемного есть «Вторая жизнь Уве» Фредрика Бакмана, но я только кино смотрела. Книжка, говорят, тоже огонь.
Вообще больше смотрю кино или сериалы в сложные времена, не читаю. Моя личная спасительная история, достающая с самого дна — «Унесенные ветром».
Иван Алексеев:
У меня сейчас все время в голове крутится, что моя жизнь стала похожа на сюжет романа «Ночь в Лиссабоне» Эриха Марии Ремарка. Но для вдохновения можно почитать «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза. Для меня там главная мысль, что все мы одиноки, а разум — это самое страшное, что можно потерять.
Екатерина Герасимова:
Я сейчас читаю книгу «Биология добра и зла. Как наука объясняет наши поступки» Роберта Спольски. Когда видишь очередные новости о злодеяниях человеческих, начинаешь задумываться: «Зачем ты, семейный обеспеченный человек, пошел и избил человека до смерти?».
На эти и множество других «Зачем?» автор отвечает с разных точек зрения науки. Откуда берется агрессия? Какие процессы происходили в мозге у человека за секунду до события? Какой звук, запах или вид за минуту до события запустил нервную систему и привел к данной реакции? Какие факторы среды, скажем за предыдущий год, могут переформатировать структуру и функцию мозга конкретной особи? Как влияет детство этого индивида, культура, которая его формирует?
Разматывая эту цепочку в разных аспектах, автор подводит к выводу, что альтруистов не бывает и на самом деле мы не ненавидим насилие. Мы ненавидим «неправильное насилие».
Эта книга помогла понять, что все мы просто больные ублюдки. Просто кто-то себе больше позволяет, кто-то меньше.