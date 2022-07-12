В Барнауле пройдет выставка иллюстраций к книге о фашистском концлагере

Экспозиция состоит из 12 иллюстраций, дополненных художественно обработанными фрагментами разворотов первого издания романа Дворцова, увидевшего свет еще в 1961 году.
Для Зайкова это первый подобный опыт.
«Работая над созданием иллюстраций, Николай стремился к поиску новой пластической выразительности, наиболее соответствующей литературной ткани произведения, но, возможно, и нарушающей устоявшиеся представления о книжной графике (во всяком случае — алтайской)», — говорится в сообщении ведомства.
В своих работах Зайков использовал техники коллажа, сильный контраст, приемы обобщения, а также внедрял в композиции фрагментов текст из произведения. Особое внимание художник уделил построению художественного сценария, чередую нейтральные общие планы и напряженные портреты героев.
Напомним, переиздание книги «Море бьется о скалы» планируется в рамках губернаторских проектов в серии «Литературное наследие Алтая». Его представят в сентябре. Примечательно, что Николай Дворцов — участник Великой Отечественной войны. Он попал в плен и был отправлен в фашистский концлагерь, о котором и повествуется в его книге.
Ранее сообщалось, что в Барнауле на большом экране у театра драмы им. Шукшина покажут короткометражные картины — участников Шукшинского кинофестиваля, который пройдет в Алтайском крае с 19 по 23 июля.