В Барнауле пройдет выставка иллюстраций к книге о фашистском концлагере

В Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая (улица Льва Толстого, 2) состоится выставка «Море бьется о скалы». В ней будут представлены иллюстрации алтайского художника Николая Зайкова к одноименной книге его земляка Николая Дворцова, повествующей об узниках фашистского концлагеря в Норвегии. Об этом сообщается на официальном сайте регионального министерства культуры.

В Барнауле покажут иллюстрации к книге Николая Дворцова "Море бьется о скалы"

Экспозиция состоит из 12 иллюстраций, дополненных художественно обработанными фрагментами разворотов первого издания романа Дворцова, увидевшего свет еще в 1961 году.

В Барнауле покажут иллюстрации к книге Николая Дворцова «Море бьется о скалы» Министерство культуры Алтайского края В Барнауле покажут иллюстрации к книге Николая Дворцова «Море бьется о скалы» Министерство культуры Алтайского края В Барнауле покажут иллюстрации к книге Николая Дворцова «Море бьется о скалы» Министерство культуры Алтайского края

Для Зайкова это первый подобный опыт.

«Работая над созданием иллюстраций, Николай стремился к поиску новой пластической выразительности, наиболее соответствующей литературной ткани произведения, но, возможно, и нарушающей устоявшиеся представления о книжной графике (во всяком случае — алтайской)», — говорится в сообщении ведомства.

В своих работах Зайков использовал техники коллажа, сильный контраст, приемы обобщения, а также внедрял в композиции фрагментов текст из произведения. Особое внимание художник уделил построению художественного сценария, чередую нейтральные общие планы и напряженные портреты героев.

Напомним, переиздание книги «Море бьется о скалы» планируется в рамках губернаторских проектов в серии «Литературное наследие Алтая». Его представят в сентябре. Примечательно, что Николай Дворцов — участник Великой Отечественной войны. Он попал в плен и был отправлен в фашистский концлагерь, о котором и повествуется в его книге.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на большом экране у театра драмы им. Шукшина покажут короткометражные картины — участников Шукшинского кинофестиваля, который пройдет в Алтайском крае с 19 по 23 июля.