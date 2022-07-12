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В Барнауле на большом экране у театра драмы покажут короткометражные фильмы

В Барнауле на большом экране у театра драмы им. Шукшина покажут короткометражные картины — участников Шукшинского кинофестиваля, который пройдет в Алтайском крае с 19 по 23 июля.

Открытие Шукшинского кинофестиваля. Барнаул, театр драмы, 19 июля 2016 года.
Открытие Шукшинского кинофестиваля. Барнаул, театр драмы, 19 июля 2016 года.
Екатерина Шлыкова

Всего зрители смогут посмотреть 10 короткометражек, сообщает пресс-служба регионального Минкульта.

  • «Авако» (режиссер Ксения Пчелинцева, 2021)
  • «Американка» (режиссер Оксана Нечаева, 2021)
  • «Бред» (режиссер Ждан Тихонов, 2021)
  • «Вижу» (режиссер Вера Водынски, 2021)
  • «Гоголь-моголь» (режиссер Александр Котт, 2021)
  • «Граница» (режиссер Ирина Лузгина, 2021)
  • «Дом отца» (режиссер Константин Александров, 2022)
  • «Друг» (режиссер Андрей Светлов, 2021)
  • «Однажды все мы будем счастливы» (режиссер Екатерина Саунина, 2021)
  • «По ту сторону виноградника» (режиссер Вероника Пономарева, 2021).

Лучший фильм определит жюри: режиссер и руководитель Молодежного центра кинематографистов Алтая Дмитрий Шарабарин, режиссер и шеф-редактор ГТРК «Алтай» Василий Романов, а также победитель конкурсной программы короткометражного кино Шукшинского кинофестиваля 2019 года Михаил Кулунаков (Республика Алтай).

Показы у театра драмы пройдут 19 июля в 20:30 и 20 июля в 20:00.

22 июля фильмы можно будет также посмотреть в кинотеатре «Премьера» (улица Крупской, 97). Начало в 18:10.

Ранее стало известно, какие полнометражные картины будут участвовать в конкурсной программе Шукшинского кинофестиваля.

Полную программу фестиваля можно посмотреть здесь.

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