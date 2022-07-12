В Барнауле на большом экране у театра драмы покажут короткометражные фильмы

В Барнауле на большом экране у театра драмы им. Шукшина покажут короткометражные картины — участников Шукшинского кинофестиваля, который пройдет в Алтайском крае с 19 по 23 июля.

Всего зрители смогут посмотреть 10 короткометражек, сообщает пресс-служба регионального Минкульта.

«Авако» ( режиссер Ксения Пчелинцева , 2021)

режиссер Ксения Пчелинцева 2021) «Американка» ( режиссер Оксана Нечаева , 2021)

режиссер Оксана Нечаева 2021) «Бред» ( режиссер Ждан Тихонов , 2021)

режиссер Ждан Тихонов 2021) «Вижу» ( режиссер Вера Водынски , 2021)

режиссер Вера Водынски 2021) «Гоголь-моголь» ( режиссер Александр Котт , 2021)

режиссер Александр Котт 2021) «Граница» ( режиссер Ирина Лузгина , 2021)

режиссер Ирина Лузгина 2021) «Дом отца» ( режиссер Константин Александров , 2022)

режиссер Константин Александров 2022) «Друг» ( режиссер Андрей Светлов , 2021)

режиссер Андрей Светлов 2021) «Однажды все мы будем счастливы» ( режиссер Екатерина Саунина , 2021)

режиссер Екатерина Саунина 2021) «По ту сторону виноградника» ( режиссер Вероника Пономарева , 2021).

Лучший фильм определит жюри: режиссер и руководитель Молодежного центра кинематографистов Алтая Дмитрий Шарабарин, режиссер и шеф-редактор ГТРК «Алтай» Василий Романов, а также победитель конкурсной программы короткометражного кино Шукшинского кинофестиваля 2019 года Михаил Кулунаков (Республика Алтай).

Показы у театра драмы пройдут 19 июля в 20:30 и 20 июля в 20:00.

22 июля фильмы можно будет также посмотреть в кинотеатре «Премьера» (улица Крупской, 97). Начало в 18:10.

Ранее стало известно, какие полнометражные картины будут участвовать в конкурсной программе Шукшинского кинофестиваля.

Полную программу фестиваля можно посмотреть здесь.