В Барнауле на большом экране у театра драмы покажут короткометражные фильмы

Всего зрители смогут посмотреть 10 короткометражек, сообщает пресс-служба регионального Минкульта.
- «Авако» (режиссер Ксения Пчелинцева, 2021)
- «Американка» (режиссер Оксана Нечаева, 2021)
- «Бред» (режиссер Ждан Тихонов, 2021)
- «Вижу» (режиссер Вера Водынски, 2021)
- «Гоголь-моголь» (режиссер Александр Котт, 2021)
- «Граница» (режиссер Ирина Лузгина, 2021)
- «Дом отца» (режиссер Константин Александров, 2022)
- «Друг» (режиссер Андрей Светлов, 2021)
- «Однажды все мы будем счастливы» (режиссер Екатерина Саунина, 2021)
- «По ту сторону виноградника» (режиссер Вероника Пономарева, 2021).
Лучший фильм определит жюри: режиссер и руководитель Молодежного центра кинематографистов Алтая Дмитрий Шарабарин, режиссер и шеф-редактор ГТРК «Алтай» Василий Романов, а также победитель конкурсной программы короткометражного кино Шукшинского кинофестиваля 2019 года Михаил Кулунаков (Республика Алтай).
Показы у театра драмы пройдут 19 июля в 20:30 и 20 июля в 20:00.
22 июля фильмы можно будет также посмотреть в кинотеатре «Премьера» (улица Крупской, 97). Начало в 18:10.
Ранее стало известно, какие полнометражные картины будут участвовать в конкурсной программе Шукшинского кинофестиваля.
Полную программу фестиваля можно посмотреть здесь.