На Алтай прибыли московские пассажиры, у одного уже нашли Covid-19

Утром 3 мая жители Алтайского края и Республики Алтай прилетели из Москвы и отправились на карантин. У 21-летнего пассажира, прибывшего в аэропорт Горно-Алтайска, уже выявили коронавирус, сообщил алтайский Роспотребнадзор.

В аэропорту житель Горно-Алтайска обратился к сотрудникам Роспотребнадзора с жалобами на плохое самочувствие. Ранее он был в контакте с больным коронавирусом.

Молодого человека на месте осмотрели сотрудники бригады скорой помощи, взяли у него анализы на коронавирус и госпитализировали в специализированный бокс инфекционного отделения Центра по профилактике и борьбе со СПИД.

В течение двух часов после прилета рейса провели дезинфекцию аэропорта, самолета и автобуса для доставки пассажиров.

Авиакомпании выдали предписание об организации медицинского наблюдения в течение 14 дней за членами экипажа.

Все 44 пассажира, в том числе 12 прибывших в Алтайский край и 32 — в Республику Алтай, взяты под медицинское наблюдение.