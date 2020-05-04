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Жизнь

На Алтай прибыли московские пассажиры, у одного уже нашли Covid-19

Утром 3 мая жители Алтайского края и Республики Алтай прилетели из Москвы и отправились на карантин. У 21-летнего пассажира, прибывшего в аэропорт Горно-Алтайска, уже выявили коронавирус, сообщил алтайский Роспотребнадзор.

В аэропорту.
В аэропорту.
СС0

В аэропорту житель Горно-Алтайска обратился к сотрудникам Роспотребнадзора с жалобами на плохое самочувствие. Ранее он был в контакте с больным коронавирусом.

Молодого человека на месте осмотрели сотрудники бригады скорой помощи, взяли у него анализы на коронавирус и госпитализировали в специализированный бокс инфекционного отделения Центра по профилактике и борьбе со СПИД.

В течение двух часов после прилета рейса провели дезинфекцию аэропорта, самолета и автобуса для доставки пассажиров.

Авиакомпании выдали предписание об организации медицинского наблюдения в течение 14 дней за членами экипажа.

Все 44 пассажира, в том числе 12 прибывших в Алтайский край и 32 — в Республику Алтай, взяты под медицинское наблюдение.

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