6 сентября
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Жизнь

На Алтай приедут родная сестра Германа Титова и известный космонавт

В Алтайском крае 11 сентября пройдут праздничные мероприятия, посвященные 87-й годовщине со дня рождения Германа Титова, рассказала министр культуры региона Елена Безрукова.

Герман Титов.
Герман Титов.
wikipedia.org.

Земфира Аверина приедет в Алтайский край на день рождения родного брата.

Также регион посетит летчик-космонавт, Герой РФ Андрей Борисенко. Он осуществил два космических полета общей продолжительностью более 300 суток.

«Спускаемый аппарат космического корабля „Союз ТМА-21“, на котором Андрей Борисенко вместе с Александром Самокутяевым и Рональдом Гараном вернулись на Землю, экспонируется на открытой усадьбе музея», — рассказала Елена Безрукова.

День рождения Германа Титова отметят в Алтайском государственном мемориальном музее космонавта. Гостям обещают мастер-классы, кинопрограммы, викторины, экскурсии и автографы почетных гостей.

Ранее стало известно, как о втором космонавте планеты отзываются земляки.

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