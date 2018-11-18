Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 ноября -6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь
106

На Алтай пришла погода, которая нравится любителям лыжных прогулок

18 ноября в Алтайском крае: переменная облачность, на большей части территории снег, местами слабая метель, на дорогах гололедица. Ветер южный, 2−7 м/с с усилением в южных районах до 12 м/с.

Лыжи.
Лыжи.
СС0

Температура воздуха днем минус 3—8 градусов по Цельсию.

В Барнауле: переменная облачность, временами снег, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 3−8 м/с. Температура воздуха днем минус 5—7 градусов, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Многие барнаульцы обрадовались такой погоде и поехали в лес кататься на лыжах.

Между тем еще 12 ноября синоптики Гидрометцентра прогнозировали, что и з-за арктического антициклона аномально холодная погода установится в Алтайском крае и Республике Алтай, Новосибирской, Кемеровской, Томской областях. Температура обещали ниже климатической нормы на 7−15 градусов.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость