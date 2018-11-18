На Алтай пришла погода, которая нравится любителям лыжных прогулок

Температура воздуха днем минус 3—8 градусов по Цельсию.
В Барнауле: переменная облачность, временами снег, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 3−8 м/с. Температура воздуха днем минус 5—7 градусов, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Многие барнаульцы обрадовались такой погоде и поехали в лес кататься на лыжах.
Между тем еще 12 ноября синоптики Гидрометцентра прогнозировали, что и з-за арктического антициклона аномально холодная погода установится в Алтайском крае и Республике Алтай, Новосибирской, Кемеровской, Томской областях. Температура обещали ниже климатической нормы на 7−15 градусов.