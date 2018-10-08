В Гидрометцентре рассказали о снежном покрове, и какая погода будет в Алтайском крае

На юго-западе Сибирского федерального округа — в Алтайском крае, в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях — ночью 1−6, днем 10−15 градусов, рассказал сотрудник Гидрометцентра. В этих регионах СФО будет неустойчивая погода с дождями и порывистым ветром.
На севере Сибири — облачная погода и дождь со снегом. Ночью 1−3 тепла, днем 2−7 со знаком плюс.
Ранее сообщалось, что первые 10 дней октября в Алтайском крае пройдут почти без дождей. А во вторую и третью декады будут частые ливни, также возможен мокрый снег.
Снежный покров
В Забайкалье ухудшение погоды. Уже местами сформируется временный снежный покров. Ночью ноль — плюс 3, днем от 7 до 12 тепла.
На севере Якутии 8 октября возможен снег и ветер местами до 24 метров в секунду. 8 и 9 октября на Таймыре — дождь с мокрым снегом.
Похолодание на Урале
На Урале ожидается дождь со снегом в первой половине неделе, ночью минус 3 — плюс 2, днем 2−7 тепла. На севере Урала после теплых выходных значительно похолодает 8 октября. В этот день пройдет дождь со снегом: ночью 0 — плюс 5, днем 4−9 тепла. Примерно такой же характер погоды сохранится в течение всей недели. На юге Урала ночью плюс 1−6, днем 7−12 тепла и местами осадки.
Бабье лето
В Южном и Северо-Кавказском округах тепло и без осадков: ночью 7−12, днем 18−22 тепла. На Черноморском побережье до +25 градусов.
На Дальнем Востоке тепло в Приморье: ночью 1−6, днем 12−17 градусов.