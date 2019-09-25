На Алтайский край могут упасть части космических ракет

Жителей Алтайского края предупреждают о запуске пилотируемого космического корабля с ракетой-носителем «Союз-ФГ». Траектория полета проходит над регионом, поэтому не исключено падение отделяющихся частей ракеты.

Алтайские школьницы посмотрели на старт "Союза" на Байконуре. 28 июля 2017 года.

Запуск состоится 25 сентября, около 21:00 с космодрома «Байконур». Отделение ступеней ракеты возможно в зоне трех сел Третьяковского района (Новоалейское, Плоское и Шипуниха), а также следует быть внимательными жителям Чарышского района (у озера Белоголосово и в районах нескольких горных хребтов), сообщает ГТРК «Алтай».

И.о. начальника Третьяковского отдела ГО и ЧС Владимир Филиппов предупредил, что людям не следует выходить на открытые пространства. нужно убрать животных и технику.

«Как правило, у нас всё, что падает, оно сгорает в атмосфере. Таких частей, как раньше падали, сейчас не обнаруживается», — сказал Филлипов.

Алтайский край — один из самых «болезненных» регионов в стране. Многие отклонения от здоровья обусловлены специфическим для края фактором — серией ядерных взрывов на Семипалатинском полигоне и близостью космодрома Байконур.