Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 сентября 12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

На Алтайский край могут упасть части космических ракет

Жителей Алтайского края предупреждают о запуске пилотируемого космического корабля с ракетой-носителем «Союз-ФГ». Траектория полета проходит над регионом, поэтому не исключено падение отделяющихся частей ракеты.

Алтайские школьницы посмотрели на старт "Союза" на Байконуре. 28 июля 2017 года.
Алтайские школьницы посмотрели на старт "Союза" на Байконуре. 28 июля 2017 года.
Российское движение школьников vk.com/skm_rus

Запуск состоится 25 сентября, около 21:00 с космодрома «Байконур». Отделение ступеней ракеты возможно в зоне трех сел Третьяковского района (Новоалейское, Плоское и Шипуниха), а также следует быть внимательными жителям Чарышского района (у озера Белоголосово и в районах нескольких горных хребтов), сообщает ГТРК «Алтай».

И.о. начальника Третьяковского отдела ГО и ЧС Владимир Филиппов предупредил, что людям не следует выходить на открытые пространства. нужно убрать животных и технику.

«Как правило, у нас всё, что падает, оно сгорает в атмосфере. Таких частей, как раньше падали, сейчас не обнаруживается», — сказал Филлипов.

Алтайский край — один из самых «болезненных» регионов в стране. Многие отклонения от здоровья обусловлены специфическим для края фактором — серией ядерных взрывов на Семипалатинском полигоне и близостью космодрома Байконур.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость