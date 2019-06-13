На Алтайский край обрушатся дожди, грозы и град

13 июня днем в Алтайском крае будет жарко: +25…+30 градусов. В отдельных районах — кратковременный дождь, гроза, град. В Барнауле +26… +28, во второй половине дня кратковременный дождь, гроза, возможен град.
14 июня ночью в отдельных районах крае синоптики прогнозируют дожди и грозы, температура воздуха +10… +15. Днем потеплеет до +18… +23, в юго-восточных районах +24… +29. В отдельных районах дождь, гроза, в западных районах при грозе местами сильный дождь, град.
В Барнауле 14 июня днем +20… +22, временами дождь, гроза.