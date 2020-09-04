На алтайском озере с разложившимися водорослями проведут зарыбление

На озере Горькое-Перешеечное, где массово погибла рыба, новых случаев не наблюдают уже два дня, сообщили в минприроды Алтайского края. Весной там планируют провести зарыбление, чтобы подобные ситуации больше не возникали.

Специалисты подтвердили, что причиной массовой гибели рыбы стали водоросли.

«Штормом сине-зеленые водоросли выбросило на мелководье. Перед рассветом, когда водоросли исчерпали уже весь кислород, в процессе солнечного воздействия они начали гибнуть и выделять цианид. Замор водоросли в итоге повлиял и на рыбу, которая находилась в зоне поражения и получила двойной удар — это отсутствие кислорода и воздействие отравляющих веществ (токсинов)», — рассказал начальник отдела водных биологических ресурсов Сергей Дегтярь.

Побороть водоросли сможет только растительноядная рыба. Весной в водоем планируют заселить мальков толстолобика, амура и сазана.

Что случилось на озере

Местные жители пожаловались на стойкий химический запах с озера Горькое-Перешеечное в Егорьевском районе. Берега и вода покрылись налетом и пеной, под которыми гибла рыба.

Позже выяснилось, что виной всему стали сине-зеленые водоросли.