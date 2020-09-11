На алтайской автозаправке заметили огромную крысу: «На бензине выросла, наверное»

Местный житель приехал на АЗС «Роснефть», что заправить автомобиль, однако попутно «заправился» еще и эмоциями.
По территории заправки гуляла жирная живность — без страха, между лужами и под автомобилями, не обращая внимания на людей занималась своими «крысиными делами».
«Под машинами на заправке у них такие звери здесь ходят. Вот такая живность ходит на заправке. Крыса здоровая какая. На бензине выросла, наверное. Какая жирная», — комментирует передвижения зверька автор видео.
Между тем, как выяснили в комментариях к записи, на кадрах, скорее всего, ондатра — ее частно называют мускусной крысой.
Ранее в Алтайском крае на АЗС в резервуаре для топлива нашли три трупа.