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Жизнь

На алтайской автозаправке заметили огромную крысу: «На бензине выросла, наверное»

В Алтайском крае на автозаправке в Камне-на-Оби, расположенной на Барнаульском тракте, разгуливают гигантские крысы, пишут «Каменские известия».

Крыса на автозаправке в Камне-на-Оби.
Крыса на автозаправке в Камне-на-Оби.
кадр из видео.

Местный житель приехал на АЗС «Роснефть», что заправить автомобиль, однако попутно «заправился» еще и эмоциями.

По территории заправки гуляла жирная живность — без страха, между лужами и под автомобилями, не обращая внимания на людей занималась своими «крысиными делами».

«Под машинами на заправке у них такие звери здесь ходят. Вот такая живность ходит на заправке. Крыса здоровая какая. На бензине выросла, наверное. Какая жирная», — комментирует передвижения зверька автор видео.

Между тем, как выяснили в комментариях к записи, на кадрах, скорее всего, ондатра — ее частно называют мускусной крысой.

Ранее в Алтайском крае на АЗС в резервуаре для топлива нашли три трупа.

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