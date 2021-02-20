В Новосибирске провели весьма результативные рейды по соблюдению масочного режима во всех видах общественного транспорта, сообщает региональное правительство.

Удалось изловить двух нарушителей. Первый подвергал опасности новосибирцев на территории главного автовокзала вечером 19 февраля.

«В зале автовокзала было зафиксировано одно нарушение — женщина вместо маски использовала шарф», — уточнили власти всю глубину отступления от норм и правил.

Второго этим же вечером выследили и нейтрализовали в метрополитене — на станции «Маршала Покрышкина».

«Проверено 30 электропоездов, состоялось 16 разъяснительных бесед. Одна из них закончилась в опорном пункте полиции с так называемым „диссидентом по масочному режиму“, ему отказали в проезде», — пояснили чиновники основание для немедленного задержания.

Девушка , шарф СС0

При этом, подчеркнули в правительстве, подавляющее большинство пассажиров послушно соблюдает масочный режим.

«За прошедший год большинство граждан уже выработали у себя привычку находиться в закрытом пространстве в масках», — экспериментальным способом доказали власти желание новосибирцев прикрыть лицо, закрепившееся на рефлекторном уровне.

Ранее в Новосибирске девушку осудили за то, что пила воду не через маску. Сотрудник полиции увидел нарушение через стекло, сделав все от себя зависящее для привлечения «девианта» к ответственности.