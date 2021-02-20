Удалось изловить двух нарушителей. Первый подвергал опасности новосибирцев на территории главного автовокзала вечером 19 февраля.
«В зале автовокзала было зафиксировано одно нарушение — женщина вместо маски использовала шарф», — уточнили власти всю глубину отступления от норм и правил.
Второго этим же вечером выследили и нейтрализовали в метрополитене — на станции «Маршала Покрышкина».
«Проверено 30 электропоездов, состоялось 16 разъяснительных бесед. Одна из них закончилась в опорном пункте полиции с так называемым „диссидентом по масочному режиму“, ему отказали в проезде», — пояснили чиновники основание для немедленного задержания.
При этом, подчеркнули в правительстве, подавляющее большинство пассажиров послушно соблюдает масочный режим.
«За прошедший год большинство граждан уже выработали у себя привычку находиться в закрытом пространстве в масках», — экспериментальным способом доказали власти желание новосибирцев прикрыть лицо, закрепившееся на рефлекторном уровне.
Ранее в Новосибирске девушку осудили за то, что пила воду не через маску. Сотрудник полиции увидел нарушение через стекло, сделав все от себя зависящее для привлечения «девианта» к ответственности.