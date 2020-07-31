На барнаульском вокзале открыли старый тоннель, который ведет прямо в город

На железнодорожном вокзале в Барнауле расконсервировали подземный переход для пассажиров, сообщает мэрия города.

Решение об открытии тоннеля, законсервированного в 1993 году, приняли из-за сложной эпидемиологической ситуации — для разделения пассажиропотока.

«После проведения ремонта и установки новых поручней тоннель вновь ввели в эксплуатацию. Теперь прибывающие на станцию Барнаул пассажиры имеют возможность выхода в город, минуя здание железнодорожного вокзала», — рассказали в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги.

Также в поездах, на вокзалах и станциях Алтайского края обеспечили «неснижаемый запас специальных моющих составов», которыми проводится регулярная дезинфекция всех помещений.

Кроме того, нанесли спецразметки для напоминания пассажирам о необходимости соблюдения дистанции 1,5 метра друг от друга.

Накануне барнаульский вокзал украсили модные часы с гарантией.