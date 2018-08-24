Еще на одной барнаульской аллее вырубили аварийные деревья

В барнаульском микрорайоне Урожайный начали благоустраивать Ленинградскую аллею, сообщила мэрия города. На ремонт зоны отдыха потратят 8,5 млн рублей.

Подрядные организации «Алтэм» и «Алтайхимзащита» произвели санитарную обрезку, частично убрали аварийные деревья, выровняли грунт, проложили кабель для установки уличного освещения, смонтировали бордюрный камень и уложили свыше 300 кв. метров тротуарной плитки на месте старого асфальта.

Здесь планируют обустроить зоны отдыха, установить скамейки, урны, детскую, спортивную площадки, отремонтировать опоры освещения, посадить цветы и деревья, реконструировать памятный знак воинам-сибирякам — участникам прорыва блокады Ленинграда 18 января 1943 года.

Площадь аллеи составляет 3,7 тысячи квадратных метров.

Ленинградская аллея входит в число проектов, которые обустроят на деньги программы «Формирование комфортной городской среды». Ремонтные работы завершат до 1 ноября.