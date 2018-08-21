На барнаульской площади начали вырубать деревья. Местные жители недовольны

В Барнауле на площади Адмирала Кузнецова вырубают деревья. Фотографии разместил у себя на странице в Facebook корреспондент «Российской газет» Сергей Зюзин.

Сквер расположен на пересечении улицы Шумакова и улицы Балтийской в Индустриальном районе. Общая площадь площади — 4500 квадратных метров.

Напомним, эту территорию планировали благоустроить за счет муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018−2022 годы. В голосовании сквер собрал 9,6% голосов барнаульцев, которые решили, что место нужно реконструировать.

Специалисты планируют сделать зеленую зону отдыха более привлекательной: отремонтировать асфальтовое покрытие, поставить освещение, а также детскую и спортивную площадки. Кроме того, планируют высадить кустарники и деревья, обустроить газоны и цветники.

Сквер Адмирала Кузнецова. barnaul.org

Судя по эскизу проекта, на площади практически нет деревьев, хотя на самом деле в сквере густая зеленая зона. В посте журналист задается вопросом, стоит ли закатывать «зеленый уголок природы» под бетон и асфальт и такой ли трансформации ожидали жители города.