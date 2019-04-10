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Жизнь

На барнаульской «Карандин-Арене» готовы принимать концерт «Руки вверх»

В ледовом дворце «Карандин-Арена» начался последний этап подготовки к концерту известной российской группы «Руки вверх», который пройдет вечером 10 апреля. Инцидент с падением ребенка, случившийся здесь на прошлой неделе, на работе объекта не отразился.

"Карандин-Арена" в Барнауле
"Карандин-Арена" в Барнауле
Анна Зайкова

Сейчас на «Карандин-Арене» работают организаторы концерта. Им предстоит установить большую сцену, наладить звуковое и световое оборудование.

Когда сюда приедет Сергей Жуков, не разглашается. Начало концерта намечено на 19:00.

По словам Максима Ничаева, управляющего ЛДС «Карандин-Арена», объект функционирует в штатном режиме. Разбирательство после случившегося падения мальчика с трибуны продолжается. Обременительные меры в отношении дворца не приняты.

&quot;Карандин-Арена&quot; в Барнауле
«Карандин-Арена» в Барнауле
Анна Зайкова

Напомним, концерт «Руки вверх» станет для «Карандин-Арены» — первое мероприятия такого рода. 2 июня здесь выступит рэпер Баста.

Стоимость билетов на концерт Сергея Жукова была от 1,6 до 3,5 тысяч рублей, на Басту — от 1,2 до 4 тысяч рублей.

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