На барнаульской «Карандин-Арене» готовы принимать концерт «Руки вверх»

Сейчас на «Карандин-Арене» работают организаторы концерта. Им предстоит установить большую сцену, наладить звуковое и световое оборудование.
Когда сюда приедет Сергей Жуков, не разглашается. Начало концерта намечено на 19:00.
По словам Максима Ничаева, управляющего ЛДС «Карандин-Арена», объект функционирует в штатном режиме. Разбирательство после случившегося падения мальчика с трибуны продолжается. Обременительные меры в отношении дворца не приняты.
Напомним, концерт «Руки вверх» станет для «Карандин-Арены» — первое мероприятия такого рода. 2 июня здесь выступит рэпер Баста.
Стоимость билетов на концерт Сергея Жукова была от 1,6 до 3,5 тысяч рублей, на Басту — от 1,2 до 4 тысяч рублей.