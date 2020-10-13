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Жизнь

На базе алтайской больницы скорой помощи заработал ковидный госпиталь

Один из корпусов Алтайской краевой клинической больницы скорой помощь заработал ковидный госпиталь, сообщили 13 октября в региональном минздраве.

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Анна Зайкова.

В учреждении решили отдать один корпус под пациентов, у которых подтвердился короноавирус, но они нуждаются в экстренной хирургической помощи.

«При поступлении в больницу все пациенты проходят ПЦР-диагностику и до момента получения результата находятся в боксированных палатах. Такой подход позволит разделить потоки пациентов и предотвратить инфицирование внутри медицинского учреждения и получать комплексное лечение пациентам с коронавирусом, как по основному, так и по сопутствующим заболеваниям», — уверяют в минздраве.

Отделение для больных коронавирусом, нуждающимся в экстренной помощи открыли и в кардиоцентре.

Также федеральный центр ортопедии и травматологии в Барнауле преобразован в ковидный госпиталь, об этом 12 октября на совещании оперштаба заявил губернатор края Виктор Томенко.

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