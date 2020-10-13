На базе алтайской больницы скорой помощи заработал ковидный госпиталь

В учреждении решили отдать один корпус под пациентов, у которых подтвердился короноавирус, но они нуждаются в экстренной хирургической помощи.
«При поступлении в больницу все пациенты проходят ПЦР-диагностику и до момента получения результата находятся в боксированных палатах. Такой подход позволит разделить потоки пациентов и предотвратить инфицирование внутри медицинского учреждения и получать комплексное лечение пациентам с коронавирусом, как по основному, так и по сопутствующим заболеваниям», — уверяют в минздраве.
Отделение для больных коронавирусом, нуждающимся в экстренной помощи открыли и в кардиоцентре.
Также федеральный центр ортопедии и травматологии в Барнауле преобразован в ковидный госпиталь, об этом 12 октября на совещании оперштаба заявил губернатор края Виктор Томенко.