На берегу Байкала обнаружили огромную свалку мусора

В Иркутской области суд заставил власти Слюдянки ликвидировать свалку бытовых отходов в Центральной экологической зоне Байкала, сообщает региональная прокуратура.

Свалку отходов обнаружили на участке в пади Талая Слюдянского муниципального образования.

«В указанном месте скопилось более 108 тыс. кубометров твердых коммунальных отходов. Свалка создает опасность экологии озера Байкал, представляет угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения», — рассказали в ведомстве.

Примечательно, что «складирование, захоронение и обезвреживание отходов I-V классов опасности» в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории запрещено постановлением правительства РФ.

Прокурор района потребовал обязать администрацию Слюдянки убрать мусор. Суд согласился с надзорным ведомством.

Зимний Байкал. Слава Степанов , gelio.livejournal.com

В прокуратуре подчеркнули, что неподалеку уже строят спецполигон, который решит вопрос утилизации отходов в Слюдянском районе.

Делают это в рамках целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012−2020 годы». Судя по всему, успеть надо до конца этого года.

Напомним, в марте 2020 года прокуратура аналогичным образом обязала администрацию Байкальска убрать скопившийся мусор объемом более 600 тыс. кубометров. На это предусмотрели субсидию на сумму более 500 млн рублей.

Ранее сообщалось, что иркутские дороги планируют сделать из токсичных отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината