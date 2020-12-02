На «Бирюзовой Катуни» вновь пытаются построить очистные сооружения

Из краевого бюджета на строительство выделяется 65,6 млн рублей. Из данных закупки известно, что очистные сооружения будут рассчитаны на работу с малым количеством сточных вод — от 2 кубометров до 200 кубометров в сутки.
Подрядчик должен будет ввести их в строй через 10 месяцев.
Ситуация с очистными сооружениями на ОЭЗ является достаточно странной. Еще в декабре 2017 года управление по туризму Алтайского края сообщило об окончательном завершении строительства объектов инфраструктуры на «Бирюзовой Катуни», в 2018 году все имущество ОЭЗ передали в собственность региона и, как оказалось, многие инженерные сети не функционировали, резиденты к ним не были подключены.
В 2019 году начальник краевого управления по туризму Евгений Дешевых говорил, что подключение к сетям канализования будет не ранее следующего года.
«Это сегодня самый сложный вопрос. Но такие сроки мы перед собой ставим», — отмечал он в интервью altapress.ru.