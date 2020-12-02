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Жизнь

На «Бирюзовой Катуни» вновь пытаются построить очистные сооружения

Министерство строительства и ЖКХ Алтайского края объявило тендер на строительство канализационно-очистных сооружений на территории ОЭЗ «Бирюзовая Катунь». Об этом сообщил RosTender.info.

"Бирюзовая Катунь"
"Бирюзовая Катунь"
Лидия Соколова

Из краевого бюджета на строительство выделяется 65,6 млн рублей. Из данных закупки известно, что очистные сооружения будут рассчитаны на работу с малым количеством сточных вод — от 2 кубометров до 200 кубометров в сутки.

Подрядчик должен будет ввести их в строй через 10 месяцев.

Ситуация с очистными сооружениями на ОЭЗ является достаточно странной. Еще в декабре 2017 года управление по туризму Алтайского края сообщило об окончательном завершении строительства объектов инфраструктуры на «Бирюзовой Катуни», в 2018 году все имущество ОЭЗ передали в собственность региона и, как оказалось, многие инженерные сети не функционировали, резиденты к ним не были подключены.

В 2019 году начальник краевого управления по туризму Евгений Дешевых говорил, что подключение к сетям канализования будет не ранее следующего года.

«Это сегодня самый сложный вопрос. Но такие сроки мы перед собой ставим», — отмечал он в интервью altapress.ru.

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