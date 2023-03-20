20 марта
﻿
Жизнь

На благоустройство Изумрудного парка в Барнауле выделили еще 117 млн рублей

В Изумрудном парке проведут уже четвертый этап восстановления, сообщает «Банкфакс».

В Барнауле продолжат реставрировать парк "Изумрудный".
В Барнауле продолжат реставрировать парк "Изумрудный".
Telegram-канал "Говорит Вакаев".

На этом этапе сделают ремонт входной группы и забора, устроят парковку и возведут амфитеатр.

Также установят новое освещение, обновят дорожки и восстановят исторический Томский тракт.

На эти цели в рамках нацпроекта выделили 117 млн рублей. Сроки выполнения установили до 15 августа.

Подрядчик станет известен после 29 марта, когда подведут итоги тендера.

В 2022 году на 109,4 млн рублей в Изумрудном уже реконструировали пруд, навели мосты и поставили беседку.

По словам начальника Фонда имущества Алтайского края, в 2023 году парк будет практически готов. Останутся небольшие штрихи в виде дополнительных павильонов для интеллектуальных игр и других функциональных зон.

Ранее управляющий «Изумрудным» показал, как будут выглядеть амфитеатр и отремонтированный вход в парк.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость