На благоустройство Изумрудного парка в Барнауле выделили еще 117 млн рублей

В Изумрудном парке проведут уже четвертый этап восстановления, сообщает «Банкфакс».

На этом этапе сделают ремонт входной группы и забора, устроят парковку и возведут амфитеатр.

Также установят новое освещение, обновят дорожки и восстановят исторический Томский тракт.

На эти цели в рамках нацпроекта выделили 117 млн рублей. Сроки выполнения установили до 15 августа.

Подрядчик станет известен после 29 марта, когда подведут итоги тендера.

В 2022 году на 109,4 млн рублей в Изумрудном уже реконструировали пруд, навели мосты и поставили беседку.

По словам начальника Фонда имущества Алтайского края, в 2023 году парк будет практически готов. Останутся небольшие штрихи в виде дополнительных павильонов для интеллектуальных игр и других функциональных зон.

Ранее управляющий «Изумрудным» показал, как будут выглядеть амфитеатр и отремонтированный вход в парк.