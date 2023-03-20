На благоустройство Изумрудного парка в Барнауле выделили еще 117 млн рублей

На этом этапе сделают ремонт входной группы и забора, устроят парковку и возведут амфитеатр.
Также установят новое освещение, обновят дорожки и восстановят исторический Томский тракт.
На эти цели в рамках нацпроекта выделили 117 млн рублей. Сроки выполнения установили до 15 августа.
Подрядчик станет известен после 29 марта, когда подведут итоги тендера.
В 2022 году на 109,4 млн рублей в Изумрудном уже реконструировали пруд, навели мосты и поставили беседку.
По словам начальника Фонда имущества Алтайского края, в 2023 году парк будет практически готов. Останутся небольшие штрихи в виде дополнительных павильонов для интеллектуальных игр и других функциональных зон.
Ранее управляющий «Изумрудным» показал, как будут выглядеть амфитеатр и отремонтированный вход в парк.