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Жизнь

На «Давай поженимся» 19-летняя сибирячка боролась за сердце 46-летнего владельца гостиниц

21 июня на Первом канале вышел выпуск передачи «Давай поженимся!», где в качестве невесты была 19-летняя девушка из Новосибирска. Она пыталась покорить сердце 46-летнего владельца гостиниц в Москве и Сочи, пишет nsk.aif.ru.

Хозяин гостиниц на "Давай поженимся!"
Хозяин гостиниц на "Давай поженимся!"
Скриншот видео студии "Красный квадрат" на youtube.com

19-летняя Анна Павлова — визажист, занимается плаванием и ездит на мотоцикле. О ее мечте рассказали так: девушка хочет открыть бесплатную столовую для людей, у которых нет постоянного места жительства и источника доходов.

«Влюбилась в парня, приехала в Москву за мотоциклом в 18 лет из Новосибирска. В итоге познакомились с ним. Влюбились по уши, хоть и разница в возрасте у нас была 10 лет. Он привёз меня к себе. Мы начали жить вместе. Он меня вдохновлял, но при этом был тираном: хотел посадить меня в золотую клетку. С ним я не развивалась, как личность», — рассказала сама Анна Павлова.

В качестве сюрприза для жениха героиня разыграла сценку в костюме горничной. Однако жених не выбрал ни одну из кандидаток. Ему нужна была «легкая в общении и в весе красавица без детей и тараканов в голове».

В апреле 2019 на «Давай поженимся!» в качестве невесты приняла участие уроженка Алтайского края. Девушка заявила, что она коренная москвичка, в жилах которой течет кровь Романовых, а ее родители живут на Рублевке. Но ведущая Роза Сябитова сказала, что гостья обманула всех.

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