Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 мая 6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

На дне океана исследователи обнаружили следы ядерных испытаний

Радиоуглерод, попавший в атмосферу в результате испытаний термоядерных бомб в 1950—1960 годах, достиг самых глубоких частей океана — его следы обнаружены в ракообразных, которые обитают в глубоких водах, в том числе в Марианской впадине.

Вода. Море. Океан.
Вода. Море. Океан.
открытые источники (CC0)

Углерод-14 создается естественным путем — когда космические лучи взаимодействуют с азотом в атмосфере.

Испытания термоядерного оружия, проведенные в 1950-х и 1960-х годах, удвоили количество углерода-14 в атмосфере.

«Ядерный гриб» испытания в 1952 году:

Оттуда он попал в верхние слои океана и обитающие там организмы.

Продукты разложения мертвых организмов попадают на морское дно, где поглощаются обитающими там существами. Уровни углерода-14 в их мышечной ткани оказались намного выше, чем в других образцах с морских глубин, пишет mail.ru.

Радиоактивные вещества распространяются по океану намного быстрее посредством пищевой цепочки. Взаимодействие между поверхностью и дном океана очень сильное. Деятельность человека может влиять на биосистемы даже на глубине до 11 километров.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость