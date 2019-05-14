На дне океана исследователи обнаружили следы ядерных испытаний

Углерод-14 создается естественным путем — когда космические лучи взаимодействуют с азотом в атмосфере.
Испытания термоядерного оружия, проведенные в 1950-х и 1960-х годах, удвоили количество углерода-14 в атмосфере.
«Ядерный гриб» испытания в 1952 году:
Оттуда он попал в верхние слои океана и обитающие там организмы.
Продукты разложения мертвых организмов попадают на морское дно, где поглощаются обитающими там существами. Уровни углерода-14 в их мышечной ткани оказались намного выше, чем в других образцах с морских глубин, пишет mail.ru.
Радиоактивные вещества распространяются по океану намного быстрее посредством пищевой цепочки. Взаимодействие между поверхностью и дном океана очень сильное. Деятельность человека может влиять на биосистемы даже на глубине до 11 километров.