На дне океана исследователи обнаружили следы ядерных испытаний

Радиоуглерод, попавший в атмосферу в результате испытаний термоядерных бомб в 1950—1960 годах, достиг самых глубоких частей океана — его следы обнаружены в ракообразных, которые обитают в глубоких водах, в том числе в Марианской впадине.

Углерод-14 создается естественным путем — когда космические лучи взаимодействуют с азотом в атмосфере.

Испытания термоядерного оружия, проведенные в 1950-х и 1960-х годах, удвоили количество углерода-14 в атмосфере.

«Ядерный гриб» испытания в 1952 году:

Оттуда он попал в верхние слои океана и обитающие там организмы.

Продукты разложения мертвых организмов попадают на морское дно, где поглощаются обитающими там существами. Уровни углерода-14 в их мышечной ткани оказались намного выше, чем в других образцах с морских глубин, пишет mail.ru.

Радиоактивные вещества распространяются по океану намного быстрее посредством пищевой цепочки. Взаимодействие между поверхностью и дном океана очень сильное. Деятельность человека может влиять на биосистемы даже на глубине до 11 километров.