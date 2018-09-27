На экс-лидера бийского ЛДПР, который сломал девушке нос, завели уголовное дело

В отношении бывшего депутата бийской Гордумы от ЛДПР Сергея Абрамова возбудили уголовное дело за то, что он сломал нос молодой коммунистке Софье Дмитриевой, сообщает «Банкфакс» со ссылкой на пресс-службу МУ МВД России «Бийское».

Ранее altapress.ru сообщал об обстоятельствах инцидента. Экс-депутат Бийской гордумы Сергей Абрамов решил поучаствовать в работе регионального представительства партии «Коммунисты России». В пятницу 31 августа его заметили рядом с экс-кандидатом в президенты России Максимом Сурайкиным.

После открытия офиса партии «Коммунисты России» Абрамов якобы выпивал на банкете. После этого он начал проявлять внимание к молодой девушки Софье Дмитриевой.

После отказа Абрамов сломал ей нос, утверждает девушка. По ее словам, конфликт произошел в переулке Кирова в 2 часа ночи 1 сентября. Потерпевшая рассказала, что Абрамов пять раз ударил ее по лицу.