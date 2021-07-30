На Эльбрусе появился мишка с надписью «Рубцовск»

Ни пике установили небольшую скульптуру в виде медведя с балалайкой, букетом цветов и надписью «Рубцовск», выполненного известным мастером Александром Долгим, сообщает Рубцовск.инфо.
Задумка установить на вершине фигуру Рака, но патриотизм и высокий смысл взяли верх.
На Эльбрусе побывал рубцовский мишка.
«Инцидент Рубцовск»
«Мишка так полюбился проводникам, которые водят на Эльбрус группы, что они пообещали его всячески охранять», — отмечает издание.
Ранее известный алтайский сценарист показал, как набирается вдохновения в путешествии «Москва-Байкал».