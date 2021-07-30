На Эльбрусе появился мишка с надписью «Рубцовск»

65-летний рубцовчанин Александр Дорнов в составе группы туристов совершил восхождение на Эльбрус.

Ни пике установили небольшую скульптуру в виде медведя с балалайкой, букетом цветов и надписью «Рубцовск», выполненного известным мастером Александром Долгим, сообщает Рубцовск.инфо.

Задумка установить на вершине фигуру Рака, но патриотизм и высокий смысл взяли верх.

На Эльбрусе побывал рубцовский мишка. «Инцидент Рубцовск»

«Мишка так полюбился проводникам, которые водят на Эльбрус группы, что они пообещали его всячески охранять», — отмечает издание.

Ранее известный алтайский сценарист показал, как набирается вдохновения в путешествии «Москва-Байкал».