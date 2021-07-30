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Жизнь

На Эльбрусе появился мишка с надписью «Рубцовск»

65-летний рубцовчанин Александр Дорнов в составе группы туристов совершил восхождение на Эльбрус.

На Эльбрусе побывал рубцовский мишка.
На Эльбрусе побывал рубцовский мишка.
"Инцидент Рубцовск"

Ни пике установили небольшую скульптуру в виде медведя с балалайкой, букетом цветов и надписью «Рубцовск», выполненного известным мастером Александром Долгим, сообщает Рубцовск.инфо.

Задумка установить на вершине фигуру Рака, но патриотизм и высокий смысл взяли верх.

На Эльбрусе побывал рубцовский мишка.
На Эльбрусе побывал рубцовский мишка.
«Инцидент Рубцовск»

«Мишка так полюбился проводникам, которые водят на Эльбрус группы, что они пообещали его всячески охранять», — отмечает издание.

Ранее известный алтайский сценарист показал, как набирается вдохновения в путешествии «Москва-Байкал».

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