На фасаде детсада в Барнауле нарисовали пилотажную группу «Стрижи»

Над изображением на фасаде детсада трудился барнаульский мастер аэрографии Николай Замятин.
На рисунке изображен ребенок в шлеме, запускающий игрушечный самолетик, и самолет.
«Маленький ребенок — символ добра, детства, чистоты. Есть в рисунке и важная патриотическая составляющая», — пояснил художник.
«Граффити теперь будет встречать юных воспитанников детского сада и их родителей каждое утро», — рассказали в мэрии.
Идея увековечить «Стрижей» в рисунке появилась в сентябре 2020 года, когда пилоты посетили детский сад № 273 в рамках празднования 75-летия Победы в ВОВ и 290-летнего юбилея Барнаула.
После этого в учреждении провели конкурс детских рисунков, по итогам которого из трех лучших вариантов создали проект граффити и нанесли на фасад.