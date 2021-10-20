На фасаде детсада в Барнауле нарисовали пилотажную группу «Стрижи»

В Барнауле на фасаде детского сада № 273 нарисовали граффити «Стрижи», посвященное знаменитой пилотажной группе, сообщает мэрия города.

Граффити "Стрижи" на фасаде детсада №273 в Барнауле.

Над изображением на фасаде детсада трудился барнаульский мастер аэрографии Николай Замятин.

На рисунке изображен ребенок в шлеме, запускающий игрушечный самолетик, и самолет.

«Маленький ребенок — символ добра, детства, чистоты. Есть в рисунке и важная патриотическая составляющая», — пояснил художник.

«Граффити теперь будет встречать юных воспитанников детского сада и их родителей каждое утро», — рассказали в мэрии.

Идея увековечить «Стрижей» в рисунке появилась в сентябре 2020 года, когда пилоты посетили детский сад № 273 в рамках празднования 75-летия Победы в ВОВ и 290-летнего юбилея Барнаула.

После этого в учреждении провели конкурс детских рисунков, по итогам которого из трех лучших вариантов создали проект граффити и нанесли на фасад.