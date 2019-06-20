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Жизнь

На главной улице Барнаула начали снимать асфальт ради плитки

В Барнауле приступили к благоустройству проспекта Ленина в границах ул. Молодежной и Партизанской. Подрядчик уже начал снимать асфальт, чтобы уложить там тротуарную плитку, сообщили в мэрии. Ранее барнаульцы выразили свое негодование по этому поводу, но в администрации уверены, что мощение плиткой придаст центральной аллее «более эстетический вид».

Благоустройство проспекта Ленина в Барнауле.
Благоустройство проспекта Ленина в Барнауле.
barnaul.org

Выполняет работы на этом участке организация «СК Город». Помимо того, что будет более красиво, как считают в администрации, так еще и приведет к единообразию с нижней частью Ленина и Молодежной.

Эскиз разрабатывали специалисты и студенты института архитектуры и дизайна АлтГТУ.

Благоустройство проспекта включает в себя также установку 740 оросителей и 50 скамеек. Благоустройство выполняется за счет средств краевого бюджета, стоимость работ составляет 21,5 млн.рублей. Завершить работы планируют до 1 сентября.

Напомним, горожане бурно отреагировали на новость о благоустройстве главной аллеи. В группе Barnaul22 в «ВКонтакте» опубликованы сотни гневных комментариев. Жители против траты денег на бессмысленную, по их мнению, смену асфальта на плитку.

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