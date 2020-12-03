На горе Пикет в алтайских Сростках поменяют сцену

Эксперты обсудили эскизный проекта реконструкции сцены на горе Пикет в селе Сростки. Нынешние конструкции технически и морально устарели. Их возводили 10 лет назад.

Варианты эскизов от «Архитектурной мастерской Тоскина» обсуждали профессиональные архитекторы и те, кто непосредственно работает на этой площадке.

По мнению самого архитектора Евгения Тоскина, комплексная реконструкция сцены должна в первую очередь расширять площадку. Проект предусматривает демонтаж старых гостевых трибун и обустройство перед сценой открытых мест для гостей и зрителей.

Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников предостерег от чрезмерного благоустройства горы Пикет и отметил, что возведение стационарных построек должно быть минимальным.

Также специалисты обсудили обустройство мест для артистов и технического персонала, расположение светодиодных экранов, а также возможность сделать из сценического комплекса отдельный арт-объект.