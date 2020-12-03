На горе Пикет в алтайских Сростках поменяют сцену

Варианты эскизов от «Архитектурной мастерской Тоскина» обсуждали профессиональные архитекторы и те, кто непосредственно работает на этой площадке.
По мнению самого архитектора Евгения Тоскина, комплексная реконструкция сцены должна в первую очередь расширять площадку. Проект предусматривает демонтаж старых гостевых трибун и обустройство перед сценой открытых мест для гостей и зрителей.
Главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников предостерег от чрезмерного благоустройства горы Пикет и отметил, что возведение стационарных построек должно быть минимальным.
Также специалисты обсудили обустройство мест для артистов и технического персонала, расположение светодиодных экранов, а также возможность сделать из сценического комплекса отдельный арт-объект.
«По итогам обсуждения принято решение принять за основу один из вариантов эскизного проекта и доработать его с учетом прозвучавших замечаний и предложений», — сообщили в краевом минкультуры.