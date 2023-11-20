На грани безумия. Алтайский психиатр написала книгу о докторе с шизофренией

Доктор, не раз помогающая пациентам с психическими расстройствами, вдруг сама становится заложницей шизофрении. Именно такой сюжет лежит в основе книги врача Алтайской краевой психиатрической больницы им. Ю.К. Эрдмана Елены Старенковой. Как автор рассказывает о реальных клинических случаях через художественную историю - в материале altapress.ru.

Посмотреть на себя по-новому

Книга Елены Старенковой «Шизофрения. История психиатра, оказавшегося на грани безумия» вышла в июле 2023 года тиражом в 2 тыс. экземпляров. В первый же месяц ее включили в список "ЛитРес"- «ТОП книг в жанре нон-фикшн».

Изначально Елена даже не задумывалась построить карьеру писателя. Уже три года она работает врачом в АККПБ им. Эрдмана в отделении первого психотического эпизода (что это за отделение, мы рассказывали в своем материале). Помимо того, что Елена помогает пациентам вернуться к прежней жизни, она также ведет блог в интернете. В нем врач рассказывает об интересных медицинских случаях, делится примерами своей консультативной работы и развенчивает популярные мифы о психических заболеваниях.

«Психпросветом» Елена начала заниматься несколько лет назад. Она завела небольшой блог в социальных сетях, на который подписались около 200 человек - это были однокурсники, одноклассники, друзья и просто знакомые автора.

«Красиво писать я умела всегда, но любой навык, если не использовать его слишком долго, теряется. Поэтому писать тексты пришлось учиться заново», - вспоминает Елена на своей странице во «Вконтакте».

Работа за ноутбуком. Фото: ru.freepik.com, автор yanalya.

Врач честно признается: поначалу текст был примитивным и шаблонным. Но постоянная практика давала свои плоды. С каждым новым постом умение оттачивалось, а истории становились все интереснее. Это помогло Елене посмотреть на себя с новой стороны.

«Выбор пути не значит, что тебе придется идти по нему всю жизнь. Если человек получил образование врача, он не обязательно им останется. Это моя философия - никогда не узнаешь, на что способен, пока не испытаешь собственные силы», - считает она.

При этом автор блога делилась с подписчиками не всеми своими наработками. Были и те истории, которые она откладывала в стол. «Неизданное собиралось в смысловые связки, так формировались рассказы», - вспоминает врач. Побороть страх помогла случайность. Коллега на работе увидела один из текстов Елены и настояла: нужно продолжать писать. С ней были согласны и подписчики блога. Они предложили написать книгу.

Окончательно Елена решилась, когда «боевая подруга по блогерскому фронту» познакомила ее с редактором крупного издательства. Они заключили контракт сначала на одну, а затем и на вторую книгу.

Работа. Бизнес. Компьютер. unsplash.com.

Шизофрения — не учебник

Несмотря на вышедшую книгу, Елена смущенно отмечает: назвать себя громким словом «писатель» она не может. Но она и не сильно об этом переживает: главное, что это приносит ей удовольствие.

"Я кайфую от того, что мои истории интересны не просто знакомым и друзьям, а моей публике, моим читателям. Я кайфую от того, что книга мне далась легко, ведь мне так много хочется рассказать! Я кайфую от того, что мое желание осуществилось", - пишет Елена на своей странице.

Так о чем же рассказывает ее книга? Несмотря на присутствие в названии медицинского термина — это не учебник.

«Это одна большая история человека. Вы побываете на разных циклах медицинского вместе со студентом, затем узнаете истории болезней пациентов психиатра, ну а третья часть… Не побоюсь сказать, она вас увидит и расставит все на свои места", - обещает писательница.

Психологические заболевания, шизофрения Freepic

Через вымышленный сюжет Елена рассказывает реальные случаи из практики и делится актуальными знаниями.

Некоторые истории основаны на реальных событиях, поэтому автор предприняла все меры предосторожности, чтобы сохранить врачебную тайну. Изменены не только имена, но и некоторые события и обстоятельства, чтобы максимально замаскировать реальную личность человека, поясняет Елена.

Где приобрести

Книга доступна к покупке как в электронном, так и в бумажном форматах на площадках Ozon, WB, Livelib, "ЛитРес", на официальном сайте "Эксмо" и на "Яндекс.Маркете".

В январе следующего года выйдет вторая книга доктора. В ней пойдет речь о проблемах, с которыми сталкиваются пациенты врача-психиатра.