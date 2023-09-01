На границе с Казахстаном зафиксировали землетрясение

Его магнитуда составила 3,2. Эпицентр находился в Китае, сообщает "Интерфакс".

До границы с Россией от очага подземного толчка — 375 километров.

Между тем продолжается Суперлуние. И этот зрелищный феномен опасен для Земли. Такое расстояние между Луной и Землей может привести к двум мощным гравитационным ударам. Именно они могут повлиять на геологическую стабильность планеты.

В этом случае возможны мощные подземные толчки или даже мегаземлетрясение.

Дело в том, что поверхность Земли состоит из литосферных плит. Они двигаются, сталкиваются и вызывают землетрясения. Гравитация Луны оказывает влияние на эти плиты и считается главным фактором их движения.