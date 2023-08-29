Зрелищный феномен: ближайшее Суперлуние грозит землетрясениями разрушительной силы

Уникальное астрономическое явление случится в ночь с 30 на 31 августа.

Луна подойдет очень близко к Земле на расстояние всего 357 181 км. Это событие будет сопровождаться Суперлунием — второй раз за месяц. Первое Суперлуние произошло 1 августа, напоминает mail.ru. Предстоящее Голубое Суперлуние будет самым крупным в 2023 году.

Зрелищный феномен опасен для Земли. Такое расстояние между Луной и Землей может привести к двум мощным гравитационным ударам. Именно они могут повлиять на геологическую стабильность планеты.

В этом случае возможны мощные подземные толчки или даже мегаземлетрясение.

Дело в том, что поверхность Земли состоит из литосферных плит. Они двигаются, сталкиваются и вызывают землетрясения. Гравитация Луны оказывает влияние на эти плиты и считается главным фактором их движения.

Ядро Земли

Ранее сообщалось, как влияет изменение скорости вращения Земли на жидкое ядро. Дело в том, что случайные изменения скорости вращения Земли влияют на крупномасштабные движения в ее жидком ядре. Такие изменения могут провоцировать тектоническую активность, а это — землетрясения.

Предвестники и провокаторы

Также ученые рассказали о предвестниках и провокаторах землетрясений.

Сибирские ученые разработали способы обнаружения предвестников землетрясений. Этот метод базируется на совокупном анализе вариаций микросейсмических шумов в низком диапазоне частот и деформаций горных пород.

Сельдяной король

Между тем многие считают, что есть рыба, которую называют предвестником землетрясений. В 2011 году незадолго до смертоносного землетрясения и цунами в Японии на берег выбросилось несколько десятков особей сельдяных королей.