Землетрясения, цунами: как влияет изменение скорости вращения Земли на жидкое ядро

Случайные изменения скорости вращения Земли влияют на крупномасштабные движения в ее жидком ядре, выяснили российские ученые.

Такие изменения могут провоцировать тектоническую активность, а это — землетрясения, извержения вулканов и цунами, указывает Газета.Ru.

Исследователи рассмотрели изменение скорости вращения под воздействием случайных отклонений. Фактическое вращение Земли происходит где-то «посередине», и его истинная природа пока неизвестна.

Ранее ученые рассказали о предвестниках и провокаторах землетрясений. Ученые заявляют, что пока невозможно предсказать, в какой точке мира и какой мощности случится подземный толчок.

Однако сибирские ученые разработали способы обнаружения предвестников землетрясений, говорится в статье, опубликованной в журнале «Наука в Сибири». Этот метод базируется на совокупном анализе вариаций микросейсмических шумов в низком диапазоне частот и деформаций горных пород.

Станции

Исследование показало, что можно локализовать область очага с точностью до нескольких километров. Но при наличии нескольких сейсмостанций, которые находятся в разных азимутах от эпицентра землетрясения.

Провокация

Между тем международная группа ученых выяснила, что мертвые животные на дне океана провоцируют землетрясения. Отложения кальцита, оставленные после смерти массы одноклеточных морских организмов десятки миллионов лет назад, могут контролировать движения и трения между Тихоокеанской и Австралийской плитами.

Сельдяной король

Между тем многие считают, что есть рыба, которую называют предвестником землетрясений. В 2011 году незадолго до смертоносного землетрясения и цунами в Японии на берег выбросилось несколько десятков особей сельдяных королей.