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Жизнь

На границе с Монголией в Республике Алтай уберут колючую проволоку

На высокогорном плато Укок в Республике Алтай близ границы с Монголией уберут 14 км колючей проволоки, чтобы уберечь мигрирующие виды животных, включая редкого снежного барса и алтайского горного барана.

На границе России и Монголии.
На границе России и Монголии.
пресс-служба WWF России

С такой инициативой выступил Всемирный фонд дикой природы (WWF). Демонтаж проволоки, которая находится там еще с конца 80-х годов, согласовали с пограничным управлением ФСБ России по Республике Алтай.

Убирать «колючку» будут инспекторы Дирекции ООПТ региона вместе с волонтерами-жителями Кош-Агачского района.

На границе России и Монголии.
На границе России и Монголии.
пресс-служба WWF России

Александр Карнаухов,
старший координатор проектов представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе:

Многокилометровые заборы из деревянных столбов и стен колючей проволоки повлияли на свободную миграцию животных, живущих на уникальном высокогорном плато. Звери, которые поколениями перемещаются по одним и тем же местам из одной страны в другую, не знают границ. Инстинкт влечет их по знакомым тропам, и, пытаясь перепрыгнуть преграду, животные гибнут, запутываясь и повисая на проволочных заборах.

Погибших животных часто находят местные жители.

Часть столбов уже сгнила, колючая проволока мотками лежит на земле, нанося вред и домашним животным, которые пасутся на плато.

Сначала инспекторы срежут старую проволоку вручную, увезут к месту утилизации, где раздавят прессом в компактные брикеты и сдадут в переработку.

Ранее в Алтайском крае власти не дали золотодобытчикам в аренду лесной участок из-за угрозы уничтожения редких цветов.

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