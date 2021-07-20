На границе с Монголией в Республике Алтай уберут колючую проволоку

С такой инициативой выступил Всемирный фонд дикой природы (WWF). Демонтаж проволоки, которая находится там еще с конца 80-х годов, согласовали с пограничным управлением ФСБ России по Республике Алтай.
Убирать «колючку» будут инспекторы Дирекции ООПТ региона вместе с волонтерами-жителями Кош-Агачского района.
Александр Карнаухов,
старший координатор проектов представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе:
Многокилометровые заборы из деревянных столбов и стен колючей проволоки повлияли на свободную миграцию животных, живущих на уникальном высокогорном плато. Звери, которые поколениями перемещаются по одним и тем же местам из одной страны в другую, не знают границ. Инстинкт влечет их по знакомым тропам, и, пытаясь перепрыгнуть преграду, животные гибнут, запутываясь и повисая на проволочных заборах.
Погибших животных часто находят местные жители.
Часть столбов уже сгнила, колючая проволока мотками лежит на земле, нанося вред и домашним животным, которые пасутся на плато.
Сначала инспекторы срежут старую проволоку вручную, увезут к месту утилизации, где раздавят прессом в компактные брикеты и сдадут в переработку.
Ранее в Алтайском крае власти не дали золотодобытчикам в аренду лесной участок из-за угрозы уничтожения редких цветов.