На границе с Монголией в Республике Алтай уберут колючую проволоку

С такой инициативой выступил Всемирный фонд дикой природы (WWF). Демонтаж проволоки, которая находится там еще с конца 80-х годов, согласовали с пограничным управлением ФСБ России по Республике Алтай.

Убирать «колючку» будут инспекторы Дирекции ООПТ региона вместе с волонтерами-жителями Кош-Агачского района.

Многокилометровые заборы из деревянных столбов и стен колючей проволоки повлияли на свободную миграцию животных, живущих на уникальном высокогорном плато. Звери, которые поколениями перемещаются по одним и тем же местам из одной страны в другую, не знают границ. Инстинкт влечет их по знакомым тропам, и, пытаясь перепрыгнуть преграду, животные гибнут, запутываясь и повисая на проволочных заборах.