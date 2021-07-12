Минприроды отказало золотобытчикам в аренде земли в Алтайском крае

Минприроды Алтайского края рассмотрело заявление артели «Солнечная» по поводу предоставления лесного участка в аренду без торгов. Власти решили отказать, сославшись на природоохранное законодательство. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства 12 июня.

Местные жители ранее забили тревогу и призвали не допустить добычи золота в районе, так как это уничтожит редкие виды животных и растений. На проблему обратил внимание губернатор Виктор Томенко.

Специалисты минприроды по поручению главы региона обследовали участки Чарышского лесничества и подтвердили, что там растут редкие виды, занесенные в Красную книгу Алтайского края и России — рябчик шахматный и кандык сибирский.

Рябчик шахматный. altaipriroda.ru

«Предоставление участков с целью добычи рассыпного золота будет противоречить природоохранному законодательству и может повлечь значительное причинение ущерба окружающей среде. Артель „Солнечная“ в известность поставлена», — сообщил заместитель председателя правительства края Александр Лукьянов губернатору.

Томенко поручил проинформировать жителей района о принятом решении.

Ранее altapress.ru подробно разбирался в «золотой» проблеме.