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Жизнь

Минприроды отказало золотобытчикам в аренде земли в Алтайском крае

Минприроды Алтайского края рассмотрело заявление артели «Солнечная» по поводу предоставления лесного участка в аренду без торгов. Власти решили отказать, сославшись на природоохранное законодательство. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства 12 июня.

Кандык. В национальном парке "Салаир".
Кандык. В национальном парке "Салаир".
Ирина Пергаева.

Местные жители ранее забили тревогу и призвали не допустить добычи золота в районе, так как это уничтожит редкие виды животных и растений. На проблему обратил внимание губернатор Виктор Томенко.

Специалисты минприроды по поручению главы региона обследовали участки Чарышского лесничества и подтвердили, что там растут редкие виды, занесенные в Красную книгу Алтайского края и России — рябчик шахматный и кандык сибирский.

Рябчик шахматный.
Рябчик шахматный.
altaipriroda.ru

«Предоставление участков с целью добычи рассыпного золота будет противоречить природоохранному законодательству и может повлечь значительное причинение ущерба окружающей среде. Артель „Солнечная“ в известность поставлена», — сообщил заместитель председателя правительства края Александр Лукьянов губернатору.

Томенко поручил проинформировать жителей района о принятом решении.

Ранее altapress.ru подробно разбирался в «золотой» проблеме.

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