Минприроды отказало золотобытчикам в аренде земли в Алтайском крае

Местные жители ранее забили тревогу и призвали не допустить добычи золота в районе, так как это уничтожит редкие виды животных и растений. На проблему обратил внимание губернатор Виктор Томенко.
Специалисты минприроды по поручению главы региона обследовали участки Чарышского лесничества и подтвердили, что там растут редкие виды, занесенные в Красную книгу Алтайского края и России — рябчик шахматный и кандык сибирский.
«Предоставление участков с целью добычи рассыпного золота будет противоречить природоохранному законодательству и может повлечь значительное причинение ущерба окружающей среде. Артель „Солнечная“ в известность поставлена», — сообщил заместитель председателя правительства края Александр Лукьянов губернатору.
Томенко поручил проинформировать жителей района о принятом решении.
Ранее altapress.ru подробно разбирался в «золотой» проблеме.