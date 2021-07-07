Луч солнца золотого. Почему жителям одного из красивейших районов Алтая вновь стало не до песен

Фирма «Ануй», которой суд запретил добычу золота в Солонешенском районе из-за уничтожения редких животных и растений, учредила новое юрлицо. И оно намерено вновь добывать здесь драгметалл. «Так можно уйти от исполнения любого судебного решения», — комментирует Алексей Грибков, модератор площадки «Экология» реготделения Общероссийского народного фронта. Между тем, на федеральном уровне готовят поправки в закон, которые позволят бизнесу добывать полезные ископаемые, не оглядываясь на редкие виды.

Называл экологическим шантажом

Первый килограмм золота фирма «Ануй» добыла в июле 2018-го. А уже в 2019-м суд обязал ее прекратить добычу. Иск, если помните, подала общественная организация «Экологический актив». Судиться экологи пошли еще и потому, что под петицией о запрете добычи подписались больше тысячи человек, не желавших разрушения родных лесов.

Тогдашний руководитель фирмы Александр Лубенец — известный в Новосибирске бизнесмен и финансист, любитель леса, рыбалки и грибов — называл протесты экологическим шантажом.

Он обещал скачок в развитии района, налоги в бюджет и в будущем — до 100 рабочих мест. Возмущался недальновидными гражданами: «Ходят по золоту, а живут в нищете».

Но суды в двух инстанциях «Ануй» проиграл — фигурировали там, конечно, другие аргументы, но судей не убедили. В 2020-м фирма в самом деле не работала: выручка и расходы от основной деятельности составили 0 рублей, следует из сервиса ФНС «Прозрачный бизнес».

Сергей Матвеев — директор ООО «Ануй» и «Артель Солнечная» и председатель правления федерации джиу-джитсу НСО. vk.com/nofdd

Прием джиу-джитсу

А в октябре 2020-го в жизни фирмы произошло важное для солонешенцев событие. Она стала соучредителем «Артели Солнечная» — и на нее переоформили ту же самую «золотую» лицензию. Так новое юрлицо получило право добывать золото на той же территории, которого, по сути, лишили его соучредителя.

К слову, в 2020 году фирму «Ануй» возглавил Сергей Матвеев — руководитель федерации джиу-джитсу в Новосибирской области. Он же сегодня, по данным единого госреестра юрлиц, руководит «Артелью Солнечная». Ну, и получилось, как в джиу-джитсу: нашли недочеты в «обороне» соперника — и воспользовались ими.

Таким формальным подходом можно любое решение суда не исполнять. Да, суд вынес решение в отношении именно фирмы «Ануй». Но ее обязали прекратить деятельность на конкретном участке недр. На мой взгляд, неправильно исполнять одну часть судебного решения и не исполнять — другую", — полагает Алексей Грибков.

Солонешенский район. Одноклассники.

Еще нетронутые территории

Уже в начале лета в СМИ появились сообщения из района: золотодобытчики начали стягивать технику к реке Солонешная — еще не тронутой «раскопками» старателей территории. Для разведки и добычи полезных ископаемых «Артели Солнечной» предоставлен участок реки, выяснили журналисты «Вести Алтай» в минприроды Алтайского края.

Участок, на котором замечен недропользователь, расположен в границах того же горного отвода, что предусмотрен переоформленной лицензией. Видимо, и эту территорию планируется перекопать так же, как это сделала фирма «Ануй» с устьем Карамы, участком долины Ануя и устьем Щепеты", — предполагает Алексей Грибков.

Тем временем в Солонешенском районе начали сбор подписей против начала работы «Артели Солнечная». По данным на 21 июня, под обращением подписались более 600 человек. Грибков говорит: по последним сведениям подписантов больше тысячи. «Жители массово не принимают этот вид деятельности», — говорит он.

И у них есть для этого основания: они видят, что оставила после себя фирма «Ануй».

Территория , где поработала золотодобывающая фирма «Ануй», в Солонешенском районе. Предоставлено ОНФ.

Очень странное «прежнее состояние»

Согласно все тому же решению суда от 2019 года, «Ануй» обязали привести лесные участки, на которых она потрудилась, в прежнее состояние — причем сделать это она должна была в течение года.

Прошло два года — Грибков показывает altapress.ru фотоснимки с места так называемой рекультивации. Трактовать их как восстановление, согласитесь, затруднительно.

«Восстановление участков должно происходить на основании утвержденного проекта рекультивации земель, разработанного в соответствии постановлением правительства РФ 10 июля 2018 года № 800, получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы. Это указано в решении суда и этот порядок не соблюден», — объясняет Грибков.

Территория , где поработала золотодобывающая фирма «Ануй», в Солонешенском районе. Предоставлено ОНФ.

Саженцы сосны, о посадках которых недавно было громко заявлено, по мнению эксперта, вряд ли массово приживутся («возможно, какие-то и приживутся», говорит эксперт). Плодородный слой не восстановлен. Чем бы ни оправдывала это фирма — факт есть факт: решение суда не исполнено.

Оставшиеся после них водоемы заболоченные, с зеленой цветущей водой, остатки строительного мусора, нагромождения камней. Рыба, хариус и таймень, практически пропала, — приводят «Вести Алтай» слова Михаила Хрущева, главы Тополинского сельсовета, о последствиях работы старателей из фирмы «Ануй».

Территория , где поработала золотодобывающая фирма «Ануй», в Солонешенском районе. Предоставлено ОНФ.

Запрещено законом

К добыче золота «Артель Солнечная» еще не приступила — сдерживает отсутствие лесных участков: их предоставляет в аренду минприроды края. И — по крайней мере пока — участки старателям не выделили, рассказал Грибков.

Повторит ли «Артель Солнечная» подход, проявленный предыдущим собственником лицензии, и ее судьбу? Предсказывать не беремся. В долине реки Солонешной, где намерены добывать золото старатели, тоже распространены растения из Красной книги России. А уничтожать редкие виды растений (как и места их обитания) запрещено законом.

Алексей Грибков. Нацпарк «Салаир». Ирина Пергаева.

Закон «Об охране окружающей среды» запрещает хозяйственное использование редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, а также деятельность, ухудшающую среду их обитания. Именно благодаря законодательной защите краснокнижных растений удалось добиться в суде запрета добычи россыпного золота на реке Ануй, — объясняет Алексей Грибков.

Но закон может измениться. Причем в самое ближайшее время.

Добыча золота в Солонешенском районе. Скриншот видео ГТРК Алтай

Лоббистские усилия недобросовестного бизнеса

Как рассказал собеседник altapress.ru, Минприроды России готовит «интересные» поправки в закон «Об охране окружающей среды»". Чиновники хотят добавить в него пункт, допускающий выдачу разрешений на использование, растений из Красной книги — правда, только в исключительных случаях.

Что за исключительные случаи, рассказывает пояснительная записка к законопроекту: разрешения необходимы для хозяйственной деятельности, в том числе при пользовании недрами.

В случае принятия поправок в законодательстве пропишут обязательства по восстановлению редких растений. Замена погибших и агротехнический уход при пересадке изъятых растений (до их полной приживаемости) станут обязательными. И если редкое растение пересадят за пределы участка произрастания, компенсационные мероприятия будут осуществляться в двукратном размере, объяснял тонкости законопроекта РБК.

Венерин башмачок , растущий в местах добычи россыпного золота в Солонешенском районе. А. Грибков , Facebook

Однако Алексей Грибков считает: если поправки примут — защищать природное наследие в России будет просто невозможно. Сохранять жизнеспособные популяции редких и исчезающих видов возможно лишь в естественных условиях и местах обитания.