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Жизнь

На избирательных участках в Алтайском крае выявили нарушения

В Алтайском крае в рамках подготовки к единому Дню голосования проверяют безопасность избирательных участков, сообщает региональное МЧС.

Выборы в БГД. 14 октября 2012г.
Выборы в БГД. 14 октября 2012г.
Анна Зайкова

Напомним, 19 сентября пройдут выборные кампании различного уровня. Инспекторы МЧС проверяют пожарную безопасность на избирательных участках.

«На территории Алтайского края находится более 1700 участковых избирательных комиссий, которые расположены на более чем 1550 объектах. До выборов сотрудники надзорных органов МЧС посетят все избирательные участки», — рассказали в ведомстве.

По данным на 1 сентября, проверили более тысячи избирательных участков — на 64 объектах выявили нарушения, предупреждения выписали 49 должностным лицам.

Устранение нарушений не потребует серьезных финансовых затрат — мало огнетушителей, нет плана эвакуации, двери закрыты на замок, отсутствует инструкция по пожарной безопасности.

Для безопасного голосования с председателями и членами избиркомов проводят занятия, например, что делать при чрезвычайной ситуации.

Ранее читатели altapress.ru рассказали, что думают об осенних выборах 19 сентября и пойдут ли голосовать.

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