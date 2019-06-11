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Жизнь

На изъятых у журналиста «Медузы» пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей

На пакетах с наркотиками, которые изъяты у журналиста «Медузы» Ивана Голунова, нашли ДНК нескольких человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве. Адвокат журналиста заявил, что на пакетиках не нашли отпечатков Голунова.

Лаборатория.
Лаборатория.
СС0

Экспертиза завершится сегодня, 11 июня, во второй половине дня.

Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере 6 июня в центре Москвы. В рюкзаке и квартире корреспондента нашли наркотики. Журналист заявил, что запрещенные вещества ему подбросили. Голунов находится под домашним арестом.

Впоследствии эксперты не обнаружили следов наркотиков в биоматериале журналиста Голунова.

В Кремле заявили, что следят за процессом.

Голунов известен антикоррупционными расследованиями. Журналист писал о недвижимости вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и переделе рынка похоронных услуг.

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