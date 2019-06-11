На изъятых у журналиста «Медузы» пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей

На пакетах с наркотиками, которые изъяты у журналиста «Медузы» Ивана Голунова, нашли ДНК нескольких человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве. Адвокат журналиста заявил, что на пакетиках не нашли отпечатков Голунова.

Экспертиза завершится сегодня, 11 июня, во второй половине дня.

Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере 6 июня в центре Москвы. В рюкзаке и квартире корреспондента нашли наркотики. Журналист заявил, что запрещенные вещества ему подбросили. Голунов находится под домашним арестом.

Впоследствии эксперты не обнаружили следов наркотиков в биоматериале журналиста Голунова.

В Кремле заявили, что следят за процессом.

Голунов известен антикоррупционными расследованиями. Журналист писал о недвижимости вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и переделе рынка похоронных услуг.