На изъятых у журналиста «Медузы» пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей

Экспертиза завершится сегодня, 11 июня, во второй половине дня.
Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере 6 июня в центре Москвы. В рюкзаке и квартире корреспондента нашли наркотики. Журналист заявил, что запрещенные вещества ему подбросили. Голунов находится под домашним арестом.
Впоследствии эксперты не обнаружили следов наркотиков в биоматериале журналиста Голунова.
В Кремле заявили, что следят за процессом.
Голунов известен антикоррупционными расследованиями. Журналист писал о недвижимости вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и переделе рынка похоронных услуг.