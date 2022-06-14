На какую зарплату надеются жители Алтайского края в других регионах, рассказали аналитики

23% жителей Алтайского края готовы уехать из региона ради новой работы, выяснили аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru после изучения 33 тыс. резюме соискателей.

Большинство кандидатов из Алтайского края, рассматривающих переезд, хотели бы зарабатывать 25−55 тыс. рублей (38%). 28% соискателей рассчитывают на зарплату выше 55 тыс., из них 15% хотят получать 55−85 тыс. рублей, а 13% - выше 85 тыс. рублей.

Самые высокие зарплатные ожидания у программистов, разработчиков, руководителей проектов, а также у кандидатов на позиции генерального или исполнительный директора.

Для 51% высокая зарплата — это основная причина для переезда, добавили авторы исследования.

Среди тех, кто ищет работу с релокацией, больше всего менеджеров по продажам и менеджеров по работе с клиентами (8%) и администраторов (4%).

При этом чаще к переезду ради работы готовы мужчины (57%), реже женщины — 43%.

Ранее стало известно, что в среднем чуть более 14 лет придется копить семье из Алтайского края на жилье.