На карантин в сибирском городе закрыли более 400 школьных классов

В районах по состоянию на 12 декабря закрыты полностью на карантин три детских сада и еще 177 групп в 89 садах.
Еще в выходные карантин ввели в 372 классах и 148 детсадовских группах.
Как отмечают в Роспотребнадзоре, за прошедшую неделю в Омской области зарегистрированы 18 тыс. 882 случая заболевания ОРВИ.
Мониторинг посещаемости детей ежедневно ведется в каждом образовательном учреждении. При отсутствии более 20% детей, группа или сама организация закрываются на карантин.
В учреждение в таких случаях проводят дезинфекцию, кварцевание и обработку всех поверхностей.
Ранее стало известно, что в алтайских школах и детских садах усилят режим дезинфекции.
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