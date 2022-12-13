13 декабря
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Жизнь

На карантин в сибирском городе закрыли более 400 школьных классов

Стремительный рост заболеваемости в Омской области привел к закрытию на карантин в 485 классах в 103 школах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Карантин. Пандемия.
Карантин. Пандемия.
unsplash.com

В районах по состоянию на 12 декабря закрыты полностью на карантин три детских сада и еще 177 групп в 89 садах.

Еще в выходные карантин ввели в 372 классах и 148 детсадовских группах.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, за прошедшую неделю в Омской области зарегистрированы 18 тыс. 882 случая заболевания ОРВИ.

Мониторинг посещаемости детей ежедневно ведется в каждом образовательном учреждении. При отсутствии более 20% детей, группа или сама организация закрываются на карантин.

В учреждение в таких случаях проводят дезинфекцию, кварцевание и обработку всех поверхностей.

Ранее стало известно, что в алтайских школах и детских садах усилят режим дезинфекции.

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