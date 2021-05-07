На краю пропасти: температура Земли стала рекордно высокой

Температура Земли в 2020 году достигла рекордно высокого уровня за 3 млн лет, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш,

Сова в лесу на дереве.

И текущих обязательств стран по сокращению выбросов парниковых газов недостаточно, чтобы предотвратить климатическую катастрофу.

Генсек ООН сказал об этом, выступая в видеоформате на международной конференции «Петерсбергский климатический диалог».

«Прошлый год стал еще одним беспрецедентным периодом экстремальных погодных и климатических катаклизмов», — подчеркнул он.

Концентрация углекислого газа снова поднялась до нового максимума — на 148% выше доиндустриального уровня, пишет News.ru.

По словам генсека, это самый высокий уровень за 3 млн лет, когда температура Земли была выше на 3 градуса, а уровень моря — выше примерно на 15 метров.

«В соответствии с нынешними обязательствами мы по-прежнему движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу столетия. Мы стоим на краю пропасти», — предупредил он.

Гутерриш призвал работать сообща, только так можно предотвратить наихудшие последствия дестабилизации климата и использовать восстановление после пандемии.

Ранее Алтайский край подключился к решению климатических проблем, о которых говорит Путин и весь мир. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с российскими учеными, чтобы обсудить адаптацию региона к изменениям климата. В частности, речь шла о формированию углеродного рынка, о чем в Послании Федеральному собранию говорил президент России Владимир Путин.