Алтайский край подключился к решению климатических проблем, о которых говорит Путин и весь мир

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с российскими учеными, чтобы обсудить адаптацию региона к изменениям климата. В частности, речь шла о формированию углеродного рынка, о чем в Послании Федеральному собранию говорил президент России Владимир Путин.

Эту тему затронули и на международном саммите по вопросам климата. По словам Томенко, Алтайский край уже включился в работу по формированию углеродного рынка.

«У нас в крае уже организована работа в этом направлении. Судя по всему, она будет очень масштабной и от десятилетия к десятилетию будет свои объемы набирать. Наверное, мы находимся на старте большого процесса, который для человечества неизбежен, придется этим заниматься, если мы хотим сохранить нашу планету для многих поколений», — цитирует Виктора Томенко пресс-служба правительства края.

Происходящие изменения климата вызывают необходимость искать в Алтайском крае новые подходы к развитию сельского хозяйства. В регионе уже начали разрабатывать паспорта экологической безопасности и ведение регионального углеродного реестра.

Лес. Дымка. СС0

Особо губернатор остановился на лесном проекте в Залесовском районе. Центр экологических инноваций взял в аренду 10 тыс. гектаров, на которых ведут посадки леса в рамках эксперимента по погашению углеродного следа.

Эксперимент

На научной конференции в Барнауле ученые проведут первую в России добровольную сделку по продаже углеродных единиц — будет погашен углеродный след одного из московских ресторанов.

Ученые планируют вести трансляцию этого эксперимента в интернете, уточнил директор Центра экологических инноваций МГУ Андрей Стеценко.

За пять лет благодаря реализации «Алтайского лесного проекта» в Залесовском районе общий объем поглощенного углекислого газа лесом и почвой составил 1,7 млн т СО2 эквивалента, указывает lesprominform.ru.

В Залесовском районе. Анна Зайкова

Центр экологических инноваций заключил соглашение с московским ресторанным холдингом «Тигрус» по погашению углеродного следа. Все 26 ресторанов сети отказались от тепловых плит в пользу энергосберегающих индукционных, в компании ведется строгий учет и контроль потребления воды и электроэнергии.

«Поддерживая глобальную экологическую инициативу, мы приняли решение полностью компенсировать выбросы парниковых газов от производственной деятельности. Уверен, что в рамках Алтайского лесного проекта нам удастся сделать еще больше, чтобы максимально поддерживать экологическое равновесие в стране, да и в мире», — говорил основатель ресторанного холдинга Хенрик Винтер в 2019 году.

Углеродный след

Углеродный след — это количество выбросов парниковых газов (углекислого газа, метана и озона), образованных в результате деятельности человека.

Погасить его можно в том числе высадкой деревьев, которые компенсируют вредные выбросы.