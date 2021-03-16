На крупном горнодобывающем предприятии в Алтайском крае нашли две сотни нарушений

Сотрудники сибирского управления Ростехнадзора провели плановую выездную проверку предприятия «Сибирь-Полиметаллы». Как оказалось, там не соблюдались требования промышленной безопасности.

На производственных объектах нашли около 200 нарушений, пишут «Вести Алтай». Например, несоблюдение требований промышленной безопасности при ведении взрывных работ и проветривании шахт.

Кроме этого, в одном из забоев Корбалихинского рудника эксплуатируется неисправное электрооборудование, что может привести к аварийной ситуации.

Компании выдали предписание с указанием конкретных сроков устранения нарушений. Также выписали штраф на сумму более 1,2 млн рублей.

АО «Сибирь-Полиметаллы» (дочерняя компания АО «Челябинский цинковый завод») входит в структуру УГМК. В корпоративных ценностях компании указано: «Мы соблюдаем правила безопасности, потому что человеческая жизнь и здоровье превыше всего».