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Жизнь

На крупном горнодобывающем предприятии в Алтайском крае нашли две сотни нарушений

Сотрудники сибирского управления Ростехнадзора провели плановую выездную проверку предприятия «Сибирь-Полиметаллы». Как оказалось, там не соблюдались требования промышленной безопасности.

Объекты компании "Сибирь-Полиметаллы" в Алтайском крае.
Объекты компании "Сибирь-Полиметаллы" в Алтайском крае.
spm.test.ugmk.com

На производственных объектах нашли около 200 нарушений, пишут «Вести Алтай». Например, несоблюдение требований промышленной безопасности при ведении взрывных работ и проветривании шахт.

Кроме этого, в одном из забоев Корбалихинского рудника эксплуатируется неисправное электрооборудование, что может привести к аварийной ситуации.

Компании выдали предписание с указанием конкретных сроков устранения нарушений. Также выписали штраф на сумму более 1,2 млн рублей.

АО «Сибирь-Полиметаллы» (дочерняя компания АО «Челябинский цинковый завод») входит в структуру УГМК. В корпоративных ценностях компании указано: «Мы соблюдаем правила безопасности, потому что человеческая жизнь и здоровье превыше всего».

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