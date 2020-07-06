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6 июля
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Жизнь

На Лебедином озере открыл рыбацкий сезон Кадыров

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в минувшие выходные открыл рыболовный сезон на Лебедином озере в Гудермесе.

Рыбалка.
Рыбалка.
СС0

«Мы поймали несколько довольно крупных рыбин, но тут же отпустили их обратно в озеро», — написал Кадыров в соцсети.

На кадрах опубликованного видео глава Чечни рыбачит в большой компании, они ловят крупную рыбу, отдыхают, готовят еду на костре и едят за длинным столом.

Кадыров пожелал рыбакам большого улова, пишет ura.ru.

Глава Чечни — заядлый рыбак. В 2015 году ему удалось поймать гигантского сома. Если верить рыбаку, вес сома составил 70 килограммов. Тогда Кадыров назвал сома водяным барашком. По словам местных жителей, сом был длиной полтора метра.

Рыбное место также было неподалеку от Гудермеса.

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