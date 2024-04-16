Сегодня, 16 апреля, жителя Новоалтайска неожиданно узнали, что стоимость проезда на межгородских автобусах выросла на пять рублей. Цена за билет до Барнаула поднялась с 55-ти до 60-ти рублей. Об этом пишет «МК на Алтае».

Речь идет о 125-ом и 205-ом маршрутах. Автобусы едут через главные барнаульские пр. Ленина и Красноармейский. Именно тут собрана большая часть учебных заведений.

Проезд на 125-ом маршруте подорожал сегодня, 16 апреля. Цена проезда на 205-ых автобусах, со слов водителей, также поднимут в ближайшее время. В Министерстве транспорта региона информацию подтвердили и заявили, что повышение может — повышение произойти 18 апреля.

Как рассказала корреспонденту одна из жительниц Новоалтайска, никаких объявлений о росте стоимости проезда не было, и для большинства пассажиров это стало сюрпризом.

Очевидцы рассказали, что сегодня утром многие пассажиры просили перевести на карту пять рублей, потому что расчет на межгородских маршрутах только за наличные, и многие готовят с вечера именно ту сумму. Пока что водители идут навстречу людям.

Многие новоалтайцы возмущены тем, что в салонах автобусов нет информации о стоимости проезда. Один из водителей пояснил, что распечатки с новой ценой билета до Барнаула они получили утром, поэтому не успели их расклеить.

Ранее сообщалось, что в Барнауле подорожает проезд на общественном транспорте.

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