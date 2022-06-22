На месте кораблекрушения дайверы обнаружили гигантскую голову статуи Геракла

Подводные археологи подняли мраморную голову Геркулеса с места крушения римского корабля в Греции в 50 метрах от находки знаменитого Антикитерского механизма, сообщается в релизе Министерства культуры и спорта Греции .

Мраморная голова в два раза больше человеческого роста.

Она находилась среди прочих грузов на корабле, который затонул около 2,1 тыс. лет назад.

Грузовой корабль римских времен, случайно обнаруженный у греческого острова Антикитера более 120 лет назад и считающийся местом самых интересных в мире находок, вызвал еще больший интерес после недавних исследований.

Группа морских археологов и специально обученных дайверов, работающих на глубине 50 метров, проводила изучение этой вновь открывшейся локации.

«Это так глубоко, что они могут находиться там только 30 минут. Но теперь у нас есть представление о том, что скрывалось под этими камнями… Каждая находка помогает нам собрать больше данных об истории этого корабля, его груза, команды и места, откуда они приплыли», — рассказал профессор Лоренц Бёмер из Женевского университета.

Кораблекрушение

Судно затонуло во время шторма у крошечного острова Антикитера где-то в течение первых 50 лет I века до н.э. Оно было обнаружено ныряльщиками за губками в 1901 году.

Наибольшую известность получило благодаря «первому в мире компьютеру» — Антикитерскому механизму.