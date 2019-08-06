На месте сплошных незаконных рубок в Алтайском крае высадят кедры

На участках, пострадавших от сплошных рубок в Змеиногорском районе, высадят ели и кедры. Решение приняли в краевом минприроды при участии экспертов-экологов ОНФ.

Изначально бизнесмены, которые проводили рубки, восстанавливать лес не собирались, пишет пресс-служба ОНФ. Тем не менее минприроды Алтайского края обещает, что лесовосстановительные работы начнутся уже в 2019 году.

Кроме елей высадят еще и саженцы кедра.

Алексей Грибков,

модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Алтайском крае:

Подобный опыт есть в Томской области. Целенаправленное сохранение припоселковых кедровников практикуется там целые столетия, начиная со времен первых переселенцев. В Змеиногорском районе, который находится на границе ареала распространения кедра, этот опыт тоже может быть успешно применен. Учитывая, что региональное минприроды пообещало предоставить привитые саженцы, высаженные кедры могут начать плодоносить уже через 10 — 15 лет, из появившихся кедровых орехов смогут прорасти и новые деревья. Главное, чтобы за посадками был надежный и своевременный уход.

Напомним, что речь идет о лесе близ поселка Черепановский. Деревья там рубили в санитарных целях, чтобы избавиться от вредителя — полиграфа уссурийского. Эксперт позже пришли к выводу, что сплошные санитарные рубки, как способ борьбы с полиграфом, «бессмысленны и не приводят к положительным результатам».

Змеиногорская межрайонная прокуратура провела проверку после сообщений СМИ о рубках. Журналисты узнали, что решение рубить сплошняком приняли в филиале федерального учреждения «Рослесозащита» — «Центре защиты леса Алтайского края» на основе исследований, проведенных в 2017 году. Минприроды края заключило договор с краевым автономным учреждением «Алтайлес» на санитарные рубки, а оно в свою очередь наняло подрядчика — компанию «Колывань-лес».

Надзорное ведомство уже установило, что рубка деревьев в водоохранной зоне реки Корболиха производилась без разрешительных документов. Ущерб составил более 9,5 млн рублей.

Возбуждено два уголовных дела: по ст. 158 («Кража») и ст. 260 («Незаконная рубка лесных насаждений») УК РФ.