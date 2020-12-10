На 20 млн рублей оштрафовали сибирских похоронщиков за договорняки с медиками

С 2011 года по 2019 год в «Некрополе» заплатили 1,2 млн рублей заведующему патологоанатомического отделения клинической горбольницы № 1.
«Денежные средства предназначались за информирование родственников умерших в больнице граждан о предоставляемых коммерческой организацией ритуальных услугах», — рассказали в ведомстве.
За такую договоренность судья оштрафовал компанию на 20 млн рублей — на имущество организации наложили арест.
Как уточняет «Интерфакс-Сибирь», в мае 2020 года оштрафовали завотделения больницы — на 4,5 млн рублей с рассрочкой выплаты на 5 лет.
Основателя и владельца «Некрополя» объявили в федеральный розыск, а возбужденное в отношении него дело о даче взятки — приостановили.
Ранее депутат Госдумы предложил снизить цены на ритуальные услуги, но это явно не понравится «похоронному лобби» в России.